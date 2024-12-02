Россиянина, устроившего бунт, выгнали с корабля. Видео

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Российского туриста выгнали с круизного лайнера из-за объявленной им голодовки
Российского туриста выгнали с круизного лайнера из-за объявленной им голодовки Фото:

Российский турист Илья Строков был снят с круизного лайнера Swan Hellenic Diana во время его путешествия в Антарктиду. Инцидент произошел после того, как капитан корабля обвинил его в нарушении порядка на борту.

«Меня только что выселили с корабля. Дали тридцать минут на сборы. Подошел на завтраке капитан, сказал, что вы обязаны покинуть судно. Сказал из-за того, что я тут на корабле навожу беспорядки», — поделился Строков в разговоре с ТАСС.

Ранее граждане России из Екатеринбурга, которые заплатили свыше миллиона рублей за круиз на борту лайнера Swan Hellenic Diana, объявили голодовку. Это решение последовало после того, как из-за поломки одного из двигателей капитан судна решил отказаться от захода в Антарктиду и направился непосредственно в Аргентину.

Два пассажира круиза заявили, что начали голодовку 25 ноября. Они также подчеркнули, что в течение всего круиза высадились на берег три раза и на короткий срок, в то время как первоначально им обещали 15 продолжительных остановок.

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Российский турист Илья Строков был снят с круизного лайнера Swan Hellenic Diana во время его путешествия в Антарктиду. Инцидент произошел после того, как капитан корабля обвинил его в нарушении порядка на борту. «Меня только что выселили с корабля. Дали тридцать минут на сборы. Подошел на завтраке капитан, сказал, что вы обязаны покинуть судно. Сказал из-за того, что я тут на корабле навожу беспорядки», — поделился Строков в разговоре с ТАСС. Ранее граждане России из Екатеринбурга, которые заплатили свыше миллиона рублей за круиз на борту лайнера Swan Hellenic Diana, объявили голодовку. Это решение последовало после того, как из-за поломки одного из двигателей капитан судна решил отказаться от захода в Антарктиду и направился непосредственно в Аргентину. Два пассажира круиза заявили, что начали голодовку 25 ноября. Они также подчеркнули, что в течение всего круиза высадились на берег три раза и на короткий срок, в то время как первоначально им обещали 15 продолжительных остановок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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