Российский турист Илья Строков был снят с круизного лайнера Swan Hellenic Diana во время его путешествия в Антарктиду. Инцидент произошел после того, как капитан корабля обвинил его в нарушении порядка на борту.
«Меня только что выселили с корабля. Дали тридцать минут на сборы. Подошел на завтраке капитан, сказал, что вы обязаны покинуть судно. Сказал из-за того, что я тут на корабле навожу беспорядки», — поделился Строков в разговоре с ТАСС.
Ранее граждане России из Екатеринбурга, которые заплатили свыше миллиона рублей за круиз на борту лайнера Swan Hellenic Diana, объявили голодовку. Это решение последовало после того, как из-за поломки одного из двигателей капитан судна решил отказаться от захода в Антарктиду и направился непосредственно в Аргентину.
Два пассажира круиза заявили, что начали голодовку 25 ноября. Они также подчеркнули, что в течение всего круиза высадились на берег три раза и на короткий срок, в то время как первоначально им обещали 15 продолжительных остановок.
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