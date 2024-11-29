Baza: россияне устроили голодовку на борту лайнера по пути в Антарктиду

Российские граждане из Екатеринбурга, отдавшие больше миллиона рублей за круизный тур на лайнере Swan Hellenic Diana, устроили голодовку после того, как в результате поломки одного из двигателей, капитан судна принял решение не заплывать в Антарктиду, а сразу направиться в Аргентину. Об этом сообщает Baza.
«Круизный лайнер Swan Hellenic Diana вышел в море из Кейптауна (Южная Африка) 13 ноября. По плану корабль должен был дойти до Антарктиды и 3 декабря закончить свое плавание в аргентинской Ушуайе. Однако, через несколько дней пути капитан сообщил о поломке одного из двигателей. Судно замедлилось, но продолжило движение, несмотря на неисправность. Далее капитан объявил, что судно не сможет зайти в Антарктику и направляется прямиком в Аргентину», — передают авторы канала.
По словам двоих пассажиров из Екатеринбурга, 25 ноября они объявили голодовку в знак протеста против сокращения маршрута круиза. Также пассажиры выходили на сушу только три раза на короткое время, хотя изначально им обещали 15 долгих остановок.
Представители компании, организовавшей круиз, пообещали пассажирам вернуть половину от затраченной стоимости. Сам круиз оценивался в 1,2 миллиона рублей. Также можно было выбрать скидку в 65% на следующий круиз, но выгода от этого сомнительная, так как цены на путешествия до Антарктики уже начинают заметно возрастать.
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