Помощник Путина рассказал о деталях прерванных переговоров с Украиной

Мединский: Украина отказалась от всех мирных договоренностей в 2022 году
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Мединский заявил, что Украина в 2022 году отвергла итоговый документ переговоров
Мединский заявил, что Украина в 2022 году отвергла итоговый документ переговоров Фото:

В ходе переговоров между Россией и Украиной в 2022 году был подготовлен и напечатан документ, который в последний момент был отвергнут украинской стороной. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский. 

«Осталось несколько штрихов на бумаге. Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку», — заявил Мединский после пресс-конференции, посвященной презентации полного собрания Российской исторической энциклопедии. Его слова передает РБК. 

Также помощник выразил надежду на подход новой администрации США под руководством Дональда Трампа к урегулированию конфликта. Он отметил, что рассчитывает на желание нового руководства США сохранить мир и предотвратить дальнейшие боевые действия, подталкивая Украину к мирному решению конфликта.

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В ходе переговоров между Россией и Украиной в 2022 году был подготовлен и напечатан документ, который в последний момент был отвергнут украинской стороной. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.  «Осталось несколько штрихов на бумаге. Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку», — заявил Мединский после пресс-конференции, посвященной презентации полного собрания Российской исторической энциклопедии. Его слова передает РБК.  Также помощник выразил надежду на подход новой администрации США под руководством Дональда Трампа к урегулированию конфликта. Он отметил, что рассчитывает на желание нового руководства США сохранить мир и предотвратить дальнейшие боевые действия, подталкивая Украину к мирному решению конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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