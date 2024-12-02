Помощник Путина рассказал о деталях прерванных переговоров с Украиной

В ходе переговоров между Россией и Украиной в 2022 году был подготовлен и напечатан документ, который в последний момент был отвергнут украинской стороной. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
«Осталось несколько штрихов на бумаге. Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку», — заявил Мединский после пресс-конференции, посвященной презентации полного собрания Российской исторической энциклопедии. Его слова передает РБК.
Также помощник выразил надежду на подход новой администрации США под руководством Дональда Трампа к урегулированию конфликта. Он отметил, что рассчитывает на желание нового руководства США сохранить мир и предотвратить дальнейшие боевые действия, подталкивая Украину к мирному решению конфликта.
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