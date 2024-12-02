«Ушла в школу»: в Каменске-Уральском неделю не могут найти 17-летнюю девочку. Фото

В Каменске-Уральском неделю ищут 17-летнюю девочку, подключилась полиция

02 декабря 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Школьница пропала 26 ноября (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) 17-летняя Елизавета Герман 26 ноября ушла из дома в школу и бесследно пропала. На поиски девочки вышли сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе ведомства. «Полиция Каменска-Уральского устанавливает местонахождение Герман Елизаветы Викторовны. Девушка ушла с места проживания в учебное заведение 26 ноября, но на занятиях так и не появилась», — следует из сообщения. Девочка была одета в темно-серые джинсы, черную куртку с капюшоном и берцы. Ее рост порядка 158 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: 8(3439)32-23-15 или 89995628441. сообщество «МО МВД России „Каменск-Уральский“» соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 17-летняя Елизавета Герман 26 ноября ушла из дома в школу и бесследно пропала. На поиски девочки вышли сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе ведомства. «Полиция Каменска-Уральского устанавливает местонахождение Герман Елизаветы Викторовны. Девушка ушла с места проживания в учебное заведение 26 ноября, но на занятиях так и не появилась», — следует из сообщения. Девочка была одета в темно-серые джинсы, черную куртку с капюшоном и берцы. Ее рост порядка 158 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: 8(3439)32-23-15 или 89995628441.