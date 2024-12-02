В Каменске-Уральском (Свердловская область) 17-летняя Елизавета Герман 26 ноября ушла из дома в школу и бесследно пропала. На поиски девочки вышли сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Полиция Каменска-Уральского устанавливает местонахождение Герман Елизаветы Викторовны. Девушка ушла с места проживания в учебное заведение 26 ноября, но на занятиях так и не появилась», — следует из сообщения.
Девочка была одета в темно-серые джинсы, черную куртку с капюшоном и берцы. Ее рост порядка 158 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: 8(3439)32-23-15 или 89995628441.
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