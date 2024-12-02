Захарова жестко ответила Зеленскому, который послал Россию «на три буквы»

Представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц не осознает, что слова глава Украины Владимира Зеленского, адресованные России с посланием «на три буквы», на самом деле касались ФРГ. Об этом она заявила во время пресс-конференции.
«Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду „ФРГ“», — пояснила дипломат, ее слова передает NEWS.ru. Так Захарова отреагировала на ситуацию, когда Зеленскому на пресс-конференции с Шольцем задали вопрос про «Куда должна пойти Россия?», а тот ответил «Желательно на три буквы».
После двухлетнего перерыва канцлер Германии совершил визит в Киев для проведения переговоров с украинским лидером. В ходе обсуждений Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова предпринять все необходимые шаги для завершения конфликта к 2025 году, однако для этого стране требуется наличие устойчивой переговорной позиции.
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