Захарова жестко ответила Зеленскому, который послал Россию «на три буквы»

Захарова: Шольц не догадывается, что под тремя буквами Зеленский имел в виду ФРГ
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Захарова заявила, что посылая Россию «на три буквы» Зеленский имел в виду ФРГ
Захарова заявила, что посылая Россию «на три буквы» Зеленский имел в виду ФРГ Фото:

Представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц не осознает, что слова глава Украины Владимира Зеленского, адресованные России с посланием «на три буквы», на самом деле касались ФРГ. Об этом она заявила во время пресс-конференции.

«Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду „ФРГ“», — пояснила дипломат, ее слова передает NEWS.ru. Так Захарова отреагировала на ситуацию, когда Зеленскому на пресс-конференции с Шольцем задали вопрос про «Куда должна пойти Россия?», а тот ответил «Желательно на три буквы». 

После двухлетнего перерыва канцлер Германии совершил визит в Киев для проведения переговоров с украинским лидером. В ходе обсуждений Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова предпринять все необходимые шаги для завершения конфликта к 2025 году, однако для этого стране требуется наличие устойчивой переговорной позиции.

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Представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц не осознает, что слова глава Украины Владимира Зеленского, адресованные России с посланием «на три буквы», на самом деле касались ФРГ. Об этом она заявила во время пресс-конференции. «Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду „ФРГ“», — пояснила дипломат, ее слова передает NEWS.ru. Так Захарова отреагировала на ситуацию, когда Зеленскому на пресс-конференции с Шольцем задали вопрос про «Куда должна пойти Россия?», а тот ответил «Желательно на три буквы».  После двухлетнего перерыва канцлер Германии совершил визит в Киев для проведения переговоров с украинским лидером. В ходе обсуждений Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова предпринять все необходимые шаги для завершения конфликта к 2025 году, однако для этого стране требуется наличие устойчивой переговорной позиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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