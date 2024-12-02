В Магнитогорске пропали сразу две девочки-подростка

02 декабря 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Потерявшиеся ушли с разных адресов в Магнитогорске и пропали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, объявили поиски девочек 15 и 17 лет. О них ничего не известно с 1 декабря, сообщил поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас». «Внимание, пропал подросток Полина С. Ушла 1 декабря с ул. Николая Шишкина, 32 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. На вид 17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, светлые волосы подстрижены под каре», — говорится в ориентировке, опубликованной активистами отряда. Волонтеры уточнили, что потерявшаяся была одета в светлую джинсовую куртку с меховым воротником, черные штаны и бело-коричневые кроссовки. Вторая пропавшая — 15-летняя Алиса С. Она ушла с улицы Куйбышева, 14 также 1 декабря. У девочки крашенные в блонд волосы до плеч. Она была в одежде черного цвета. Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8-963-094-50-85. Как URA.RU писало ранее, в Каменске-Уральском (Свердловская область) неделю ведутся поиски 17-летней девочки. Она ушла на учебу, но в образовательном учреждении так и не появилась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, объявили поиски девочек 15 и 17 лет. О них ничего не известно с 1 декабря, сообщил поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас». «Внимание, пропал подросток Полина С. Ушла 1 декабря с ул. Николая Шишкина, 32 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. На вид 17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, светлые волосы подстрижены под каре», — говорится в ориентировке, опубликованной активистами отряда. Волонтеры уточнили, что потерявшаяся была одета в светлую джинсовую куртку с меховым воротником, черные штаны и бело-коричневые кроссовки. Вторая пропавшая — 15-летняя Алиса С. Она ушла с улицы Куйбышева, 14 также 1 декабря. У девочки крашенные в блонд волосы до плеч. Она была в одежде черного цвета. Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8-963-094-50-85. Как URA.RU писало ранее, в Каменске-Уральском (Свердловская область) неделю ведутся поиски 17-летней девочки. Она ушла на учебу, но в образовательном учреждении так и не появилась.