Казахстанский тенге рухнул до минимумов вслед за рублем

Курс казахстанского тенге достиг исторического минимума, опустившись до отметки в 530,8 тенге за доллар США по данным Казахстанской фондовой биржи (KASE). Это значительное снижение произошло на фоне общего ослабления рубля и внутренних экономических факторов, отмечает РБК.
«В Казахстане курс тенге обновил минимальное значение по отношению к доллару США. Это произошло, в том числе из-за ослабления рубля», — пишет РБК со ссылкой на данные биржи.
Ослабление тенге связывают не только с падением рубля, но и с текущей политической нестабильностью в регионе, включая ситуацию в Грузии. Такие условия усиливают давление на национальную валюту, делая ее более уязвимой перед лицом внешних шоков.
Курс доллара, по официальному курсу Центробанка, ранее рос до 110 рублей впервые с марта 2022 года. Девальвация была связана с политическими факторами и санкциями против «Газпромбанка».
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