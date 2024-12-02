02 декабря 2024

Казахстанский тенге рухнул до минимумов вслед за рублем

© Служба новостей «URA.RU»
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Тенге девальвируется вслед за рублем
Тенге девальвируется вслед за рублем Фото:

Курс казахстанского тенге достиг исторического минимума, опустившись до отметки в 530,8 тенге за доллар США по данным Казахстанской фондовой биржи (KASE). Это значительное снижение произошло на фоне общего ослабления рубля и внутренних экономических факторов, отмечает РБК.

«В Казахстане курс тенге обновил минимальное значение по отношению к доллару США. Это произошло, в том числе из-за ослабления рубля», — пишет РБК со ссылкой на данные биржи.

Ослабление тенге связывают не только с падением рубля, но и с текущей политической нестабильностью в регионе, включая ситуацию в Грузии. Такие условия усиливают давление на национальную валюту, делая ее более уязвимой перед лицом внешних шоков.

Курс доллара, по официальному курсу Центробанка, ранее рос до 110 рублей впервые с марта 2022 года. Девальвация была связана с политическими факторами и санкциями против «Газпромбанка».

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Курс казахстанского тенге достиг исторического минимума, опустившись до отметки в 530,8 тенге за доллар США по данным Казахстанской фондовой биржи (KASE). Это значительное снижение произошло на фоне общего ослабления рубля и внутренних экономических факторов, отмечает РБК. «В Казахстане курс тенге обновил минимальное значение по отношению к доллару США. Это произошло, в том числе из-за ослабления рубля», — пишет РБК со ссылкой на данные биржи. Ослабление тенге связывают не только с падением рубля, но и с текущей политической нестабильностью в регионе, включая ситуацию в Грузии. Такие условия усиливают давление на национальную валюту, делая ее более уязвимой перед лицом внешних шоков. Курс доллара, по официальному курсу Центробанка, ранее рос до 110 рублей впервые с марта 2022 года. Девальвация была связана с политическими факторами и санкциями против «Газпромбанка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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