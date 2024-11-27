Доллар превысил 110 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара, по данным международного рынка Форекс, превысил 110 рублей 27 ноября. Американская валюта впервые достигла этой отметки с 15 марта 2022 года.
«Курс доллара на рынке Форекс превысил 110 рублей», — передает РБК. Отмечается, что доллар впервые достиг этой отметки с марта 2022 года. По данным рынка, курс евро также вырос и составил 115 рублей.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что причиной повышения доллара могли стать антироссийские санкции против Газпромбанка. По словам эксперта, предположить дальнейшее увеличение курса доллара практически невозможно. Сам Сафонов считает, что если со сменой администрации США изменятся взаимоотношения Москвы и Вашингтона, тогда, вероятно, валюта может упасть до тех показателей, которые были раньше.
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