Доллар катастрофически растет на фоне санкций против «Газпромбанка»: причины снижения рубля, прогнозы

Курс доллара, по официальному курсу Центробанка, вырос до 110 рублей впервые с марта 2022 года. Так, с начала ноября 2024 года рубль потерял к доллару 8%. Подобное связано с политическими факторами и санкциями против «Газпромбанка». Что об увеличении курса доллара говорят эксперты и какие дают прогнозы — в материале URA.RU.
Текущий курс доллара и прогнозы
На международной валютной бирже Форекс стоимость доллара достигла отметки в 110 рублей к 27 ноября. Это первый случай, когда доллар превысил подобную отметку с 16 марта 2022 года. На Московской бирже стоимость долларового фьючерса с декабрьской поставкой выросла на 0,47%, составив 107,500 рублей. Это соответствует курсу 107,5 рубля за доллар. Центральный банк России установил официальный курс доллара на 27 ноября на уровне 105,0604 рубля, евро — на уровне 110,4943 рубля, юаня — на уровне 14,4449 рубля.
Почему слабеет рубль
Санкции против «Газпромбанка» и спекуляции
Главный аналитик инвестиционной компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева указывает на то, что снижение стоимости рубля обусловлено дефицитом ликвидности. Это происходит на фоне уменьшения объемов экспорта, в том числе из-за ухудшения ситуации на нефтяном рынке, а также из-за увеличения импорта перед новогодними праздниками. Кроме того, рубль ощущает давление из-за новых санкций против «Газпромбанка», которые могут затруднить экспортные платежи. Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов также указал на возможную спекулятивную природу недавнего падения рубля и предположил, что спекулянты могут начать закрывать короткие позиции (сделка, в которой трейдер продает ценную бумагу, чтобы позже выкупить ее по более низкой цене — прим. URA.RU). Подобное окажет поддержку национальной валюте.
Падение рубля из-за выборов в США
Дополнительное давление на рубль оказывает укрепление доллара, которое началось после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», сообщали, что предполагаемые реформы новой администрации Штатов могут привести к ужесточению монетарной политики, что способствует укреплению доллара. Текущая геополитическая ситуация может привести к увеличению госрасходов на более длительный срок.
У рубля нет сильных ограничителей против ослабления
Также аналитик из финансовой группы «Финам» Николай Дудченко подчеркивает, что рубль испытывает отсутствие сильных ограничителей против его ослабления. Он отмечает, что Банк России уже выразил надежду на то, что высокая процентная ставка должна ограничить импорт и тем самым поддержать курс валюты. Однако, по словам Дудченко, такой эффект уже не наблюдается.
Поддержка рубля в виде налогового периода и перегрев валютного рынка
Помимо прочего, аналитик из инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова отметила, что налоговый период может в какой-то степени оказать поддержку рублю в ближайшее время. Кроме того, руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов считает, что валютный рынок начинает выглядеть перегретым. Он предупредил, что ограниченные поступления валюты от экспортеров и геополитическая ситуация могут поддерживать высокую волатильность курсов в отсутствие интервенций со стороны ЦБ РФ.
Другие факторы влияния на курс рубля
- В преддверии Нового года наблюдается увеличение импорта: в инвестиционной компании «Цифра брокер» считают, что возрастающий интерес к импортным товарам способствует усилению дефицита ликвидности. Это может привести к новым скачкам ослабления рубля.
- Меры поддержки властей: аналитики указывают, что укрепление доллара повлечет за собой рост цен и ускорение инфляции, с которой активно борется Центральный банк. По данным ЦБ, ослабление рубля на 10% приводит к увеличению инфляции на 0,5 процентных пункта. В числе вероятных мер поддержки российских властей в данной ситуации эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев упомянул увеличение лимитов на репатриацию и продажу выручки экспортерами.
Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что нынешний валютный курс является выгодным для экспортеров страны. Елена Кожухова подчеркнула, что высказывания Силуанова сигнализируют о том, что правительство не испытывает тревоги по поводу текущего состояния валютного рынка. Это, по ее мнению, может означать, что в ближайшее время меры по стабилизации рынка, включая ужесточение правил по обязательной продаже валютной выручки, не будут введены.
Влияние на валюту цен на нефть
В результате торгов 25 ноября на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на январь 2025 года упала на 2,87%, достигнув отметки в 73,01 доллара за баррель. Причинами падения котировок стали укрепление доллара и новости о потенциальном разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты предупреждают, что снижение цен на нефть может привести к ослаблению рубля в будущем и уменьшению валютных поступлений в Россию. Елена Кожухова добавляет, что перспективы для рубля станут еще более мрачными, если цены на Brent опустятся ниже 70 долларов, особенно если они пробьют сентябрьский минимум в 68,71 долларов.
Какой курс доллара будет в 2024 и 2025 годах
- Старший экономист банка «Синара» Сергей Коныгин заявил, что нынешнее ослабление рубля является временным явлением. Он прогнозирует укрепление валюты к концу 2024 года до уровня 96 рублей за доллар после завершения операций с нерезидентами;
- Наталия Пырьева считает, что текущее снижение стоимости рубля не будет длиться до конца года. Курс вернется к диапазону 97-100 рублей за доллар;
- Александр Шепелев предполагает, что курс доллара будет колебаться в пределах 99-107 рублей до конца года;
- Николай Дудченко прогнозирует, что курс доллара США сохранится в рамках 105-107 рублей до конца 2024 года;
- Елена Кожухова указывает на отсутствие значимой поддержки рублю при нейтральном отношении властей к девальвации. Она предполагает, что в случае ухудшения геополитической обстановки к концу года курс доллара может превысить отметку в 110 рублей;
- Руководитель отдела исследований и инвестиционных стратегий в «Альфа-Форекс» Спартак Соболев отмечает, что текущий тренд на укрепление доллара по отношению к рублю выглядит устойчивым. Он может достигнуть пиковых значений февраля-марта 2022 года, которые оценивались в 115-120 рублей за доллар;
- Кроме того, аналитики Росбанка не исключают, что текущий тренд на ослабление рубля может сохраниться до 2025 года на фоне ситуации в мире и проблем с международными платежами. Прогнозируется возможное укрепление курса юаня до 15,2 рублей, доллара — до 112 рублей и евро — до 119,8 рублей к этому году.
Комментарий эксперта для URA.RU
Профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал ситуацию на валютном рынке. По его словам, причиной повышения курса доллара являются политические обстоятельства, связанные с наложением санкций на «Газпромбанк». Данный банк был единственным оператором, через который осуществлялись расчеты за экспортируемый российский газ.
Эксперт также отметил, что предсказать будущее повышение курса доллара крайне сложно. Он уточнил, что изменения в американском руководстве и последующее улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном могли бы потенциально привести к снижению стоимости американской валюты до предыдущих уровней.
Профессор также подчеркнул, что правительство РФ не имеет полномочий для контроля курса доллара, за исключением определенных случаев. Однако возможность влиять на курс валюты сохраняется путем установления специальных требований для компаний относительно реализации выручки на внутреннем рынке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.