Зеленский заявил о бессилии Украины в вопросе возврата территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернуть территории, которые уже были признаны частью Российской Федерации, невозможно из-за «недостатка сил» украинской армии. По его словам, Киеву необходимо искать дипломатические решения.
«У нашей армии недостаточно сил для этого. Это правда. Нам действительно нужно искать дипломатические решения», — заявил Зеленский в интервью японскому изданию Kyodo News.
Он подчеркнул, что, поскольку Россия продвигается вперед в восточной части Украины, то Запад «недостаточно» помогает Киеву, а также призвал НАТО как можно скорее пригласить страну на переговоры о членстве в альянсе. Он также признал, что на данный момент конфликт вступил в «сложный этап».
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже допустил «временную уступку» Украиной территорий ради быстрого достижения мира, передает RT. В самом Альянсе не ведется обсуждение отправки военного контингента на Украину, передает «Национальная служба новостей».
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