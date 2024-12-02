02 декабря 2024

Зеленский заявил о бессилии Украины в вопросе возврата территорий

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Владимир Зеленский заявил, что у украинской армии недостаточно сил для возврата территорий
Владимир Зеленский заявил, что у украинской армии недостаточно сил для возврата территорий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернуть территории, которые уже были признаны частью Российской Федерации, невозможно из-за «недостатка сил» украинской армии. По его словам, Киеву необходимо искать дипломатические решения.

«У нашей армии недостаточно сил для этого. Это правда. Нам действительно нужно искать дипломатические решения», — заявил Зеленский в интервью японскому изданию Kyodo News.

Он подчеркнул, что, поскольку Россия продвигается вперед в восточной части Украины, то Запад «недостаточно» помогает Киеву, а также призвал НАТО как можно скорее пригласить страну на переговоры о членстве в альянсе. Он также признал, что на данный момент конфликт вступил в «сложный этап».

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже допустил «временную уступку» Украиной территорий ради быстрого достижения мира, передает RT. В самом Альянсе не ведется обсуждение отправки военного контингента на Украину, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернуть территории, которые уже были признаны частью Российской Федерации, невозможно из-за «недостатка сил» украинской армии. По его словам, Киеву необходимо искать дипломатические решения. «У нашей армии недостаточно сил для этого. Это правда. Нам действительно нужно искать дипломатические решения», — заявил Зеленский в интервью японскому изданию Kyodo News. Он подчеркнул, что, поскольку Россия продвигается вперед в восточной части Украины, то Запад «недостаточно» помогает Киеву, а также призвал НАТО как можно скорее пригласить страну на переговоры о членстве в альянсе. Он также признал, что на данный момент конфликт вступил в «сложный этап». Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже допустил «временную уступку» Украиной территорий ради быстрого достижения мира, передает RT. В самом Альянсе не ведется обсуждение отправки военного контингента на Украину, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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