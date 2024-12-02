Ролик включился на экране, расположенном около Водонапорной башни
В Екатеринбурге на уличном информационном экране около водонапорной башни на площади Труда начали транслироваться порноролики. Очевидцы сняли дисплей, на котором было включено видео с тематического сайта.
«Оператор экранов забыл отключить свой компьютер от экранов в Екатеринбурге», — предположили очевидцы в telegram-канале «Дно Исети». Однако точная причина сбоя и количество экранов, на которых появился ролик, неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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