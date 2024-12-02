02 декабря 2024

На экране в самом центре Екатеринбурга включилось порно. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ролик включился на экране, расположенном около Водонапорной башни
Ролик включился на экране, расположенном около Водонапорной башни Фото:

В Екатеринбурге на уличном информационном экране около водонапорной башни на площади Труда начали транслироваться порноролики. Очевидцы сняли дисплей, на котором было включено видео с тематического сайта.

«Оператор экранов забыл отключить свой компьютер от экранов в Екатеринбурге», — предположили очевидцы в telegram-канале «Дно Исети». Однако точная причина сбоя и количество экранов, на которых появился ролик, неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на уличном информационном экране около водонапорной башни на площади Труда начали транслироваться порноролики. Очевидцы сняли дисплей, на котором было включено видео с тематического сайта. «Оператор экранов забыл отключить свой компьютер от экранов в Екатеринбурге», — предположили очевидцы в telegram-канале «Дно Исети». Однако точная причина сбоя и количество экранов, на которых появился ролик, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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