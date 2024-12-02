В Свердловской области дефицит врачей восполняют студентами

В Свердловской области дефицит врачей в поликлиниках за два года удалось восполнить благодаря изменившейся системе обучения выпускников медицинских университетов. Теперь студенты для продолжения учебы приходят на работу в больницы, рассказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Филиппова.
«За последний год-два он (дефицит кадров — прим. URA.RU) стал меньше, чем в предыдущие годы. Изменилась система обучения выпускников медицинского университета. Теперь выпускники лечебного факультета, чтобы идти учиться дальше и работать узкими специалистами, приходят в поликлинику проработать год, два, три участковыми терапевтами», — рассказала Филиппова в эфире «Четвертого канала».
Она заявила, что на работе в поликлинике молодые врачи приобретают необходимый опыт и позже становятся эндокринологами, хирургами, гинекологами и другими узкопрофильными специалистами. Замминистра также подчеркнула, что у недавних выпускников часто не хватает опыта, но они прекрасно разбираются с цифровыми системами и быстро учатся.
Филиппова отметила, что средняя зарплата врачей должна составлять две средних зарплаты по региону. По ее словам, медики получают около 140 тысяч рублей в месяц.
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