02 декабря 2024

В Свердловской области дефицит врачей восполняют студентами

© Служба новостей «URA.RU»
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В поликлиниках молодые люди получают необходимые навыки
В поликлиниках молодые люди получают необходимые навыки Фото:

В Свердловской области дефицит врачей в поликлиниках за два года удалось восполнить благодаря изменившейся системе обучения выпускников медицинских университетов. Теперь студенты для продолжения учебы приходят на работу в больницы, рассказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Филиппова.

«За последний год-два он (дефицит кадров — прим. URA.RU) стал меньше, чем в предыдущие годы. Изменилась система обучения выпускников медицинского университета. Теперь выпускники лечебного факультета, чтобы идти учиться дальше и работать узкими специалистами, приходят в поликлинику проработать год, два, три участковыми терапевтами», — рассказала Филиппова в эфире «Четвертого канала».

Она заявила, что на работе в поликлинике молодые врачи приобретают необходимый опыт и позже становятся эндокринологами, хирургами, гинекологами и другими узкопрофильными специалистами. Замминистра также подчеркнула, что у недавних выпускников часто не хватает опыта, но они прекрасно разбираются с цифровыми системами и быстро учатся.

Филиппова отметила, что средняя зарплата врачей должна составлять две средних зарплаты по региону. По ее словам, медики получают около 140 тысяч рублей в месяц.

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В Свердловской области дефицит врачей в поликлиниках за два года удалось восполнить благодаря изменившейся системе обучения выпускников медицинских университетов. Теперь студенты для продолжения учебы приходят на работу в больницы, рассказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Филиппова. «За последний год-два он (дефицит кадров — прим. URA.RU) стал меньше, чем в предыдущие годы. Изменилась система обучения выпускников медицинского университета. Теперь выпускники лечебного факультета, чтобы идти учиться дальше и работать узкими специалистами, приходят в поликлинику проработать год, два, три участковыми терапевтами», — рассказала Филиппова в эфире «Четвертого канала». Она заявила, что на работе в поликлинике молодые врачи приобретают необходимый опыт и позже становятся эндокринологами, хирургами, гинекологами и другими узкопрофильными специалистами. Замминистра также подчеркнула, что у недавних выпускников часто не хватает опыта, но они прекрасно разбираются с цифровыми системами и быстро учатся. Филиппова отметила, что средняя зарплата врачей должна составлять две средних зарплаты по региону. По ее словам, медики получают около 140 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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