Программу «Время героев» хотят запустить в регионах России

Вице-губернаторам российских регионов поручили создавать аналоги программы «Время героев» в своих территориях. Конкретные рекомендации были озвучены на семинаре в Подмосковье на базе мастерской управления «Сенеж».
«Вице-губернаторам рекомендовали активнее внедрять конкурсы наподобие „Времени героев“ в своих регионах. Это нужно, чтобы ветераны активнее интегрировались во власть и в бизнес-структуры, если на их работу есть запрос и у них есть необходимые компетенции», — цитируют собственный источник, знакомый с итогами семинара, «Ведомости».
Появление программы «Время героев» президент РФ Владимир Путин анонсировал в своем февральском послании Федеральному собранию. Первый поток приступил к целевому обучению в мае. Сюда были отобраны 83 человека из 21 000 прошедших через отборочные испытания. В ноябре — начался отбор во второй поток программы. Число дополнительных заявок превысило 10 тысяч, отмечает RT. Ранее стало известно, что выпускник «Времени героев» получил должность в «Росатоме», передает телеканал 360.
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