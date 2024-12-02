Свердловчанка потеряла почти полмиллиона рублей из-за СМС

В Ревде (Свердловская область) 20-летняя девушка потеряла взятые в кредит 463 тысячи рублей, попавшись на уловку мошенников. Она продиктовала код из СМС лже-сотовому оператору, после чего ее «Госуслуги» взломали и убедили взять кредит, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ревдинский».
«Следом позвонили „сотрудники службы безопасности ‚Госуслуг‘“, предоставив для убедительности девушке фотографии своих документов в мессенджере. Они рассказали, что неизвестные лица получили доступ к персональным данным и прямо сейчас пытаются оформить кредиты от ее имени!» — говорится в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Мошенники убедили ее оформить кредит, а полученную сумму перевести на якобы «безопасный счет». Несмотря на то, что девушка уже слышала о подобном способе обмана, она отправила деньги через банкоматы в ТЦ «Квартал» на неизвестные счета. Полиция возбудила уголовное дело.
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