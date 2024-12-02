02 декабря 2024

Свердловчанка потеряла почти полмиллиона рублей из-за СМС

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники убедили девушку взять кредит и убрать деньги на «безопасный счет»
Мошенники убедили девушку взять кредит и убрать деньги на «безопасный счет» Фото:

В Ревде (Свердловская область) 20-летняя девушка потеряла взятые в кредит 463 тысячи рублей, попавшись на уловку мошенников. Она продиктовала код из СМС лже-сотовому оператору, после чего ее «Госуслуги» взломали и убедили взять кредит, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ревдинский».

«Следом позвонили „сотрудники службы безопасности ‚Госуслуг‘“, предоставив для убедительности девушке фотографии своих документов в мессенджере. Они рассказали, что неизвестные лица получили доступ к персональным данным и прямо сейчас пытаются оформить кредиты от ее имени!» — говорится в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Мошенники убедили ее оформить кредит, а полученную сумму перевести на якобы «безопасный счет». Несмотря на то, что девушка уже слышала о подобном способе обмана, она отправила деньги через банкоматы в ТЦ «Квартал» на неизвестные счета. Полиция возбудила уголовное дело. 

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В Ревде (Свердловская область) 20-летняя девушка потеряла взятые в кредит 463 тысячи рублей, попавшись на уловку мошенников. Она продиктовала код из СМС лже-сотовому оператору, после чего ее «Госуслуги» взломали и убедили взять кредит, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ревдинский». «Следом позвонили „сотрудники службы безопасности ‚Госуслуг‘“, предоставив для убедительности девушке фотографии своих документов в мессенджере. Они рассказали, что неизвестные лица получили доступ к персональным данным и прямо сейчас пытаются оформить кредиты от ее имени!» — говорится в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Мошенники убедили ее оформить кредит, а полученную сумму перевести на якобы «безопасный счет». Несмотря на то, что девушка уже слышала о подобном способе обмана, она отправила деньги через банкоматы в ТЦ «Квартал» на неизвестные счета. Полиция возбудила уголовное дело. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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