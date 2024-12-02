02 декабря 2024

Житель ХМАО похвастался богатым уловом на зимней рыбалке. Фото

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Рыбак из ХМАО похвастался уловом на мормышку
Рыбак из ХМАО похвастался уловом на мормышку Фото:

Рыбак из ХМАО похвастался богатым уловом. По словам мужчины, он составил 109 штук на двоих людей.

«Погода норм. Сегодня меньше — 109 штук на двоих», — написал югорчанин в группе «Рыбалка ХМАО-Югра» VK.

Он также поделился, что рыбачил на мормышку. Однако место хорошего клева не раскрыл.

Мэра Белоярского района Сергея Маненкова начали обвинять в ловле слишком большого количества щуки после видео с ночной рыбалки. Глава муниципалитета ответил на обвинения и заверил, что не превысил нормы вылова рыбы.

Рыбак из ХМАО похвастался богатым уловом
Рыбак из ХМАО похвастался богатым уловом
Фото:

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Рыбак из ХМАО похвастался богатым уловом. По словам мужчины, он составил 109 штук на двоих людей. «Погода норм. Сегодня меньше — 109 штук на двоих», — написал югорчанин в группе «Рыбалка ХМАО-Югра» VK. Он также поделился, что рыбачил на мормышку. Однако место хорошего клева не раскрыл. Мэра Белоярского района Сергея Маненкова начали обвинять в ловле слишком большого количества щуки после видео с ночной рыбалки. Глава муниципалитета ответил на обвинения и заверил, что не превысил нормы вылова рыбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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