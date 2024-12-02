Рыбак из ХМАО похвастался уловом на мормышку
Рыбак из ХМАО похвастался богатым уловом. По словам мужчины, он составил 109 штук на двоих людей.
«Погода норм. Сегодня меньше — 109 штук на двоих», — написал югорчанин в группе «Рыбалка ХМАО-Югра» VK.
Он также поделился, что рыбачил на мормышку. Однако место хорошего клева не раскрыл.
Мэра Белоярского района Сергея Маненкова начали обвинять в ловле слишком большого количества щуки после видео с ночной рыбалки. Глава муниципалитета ответил на обвинения и заверил, что не превысил нормы вылова рыбы.
Рыбак из ХМАО похвастался богатым уловом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!