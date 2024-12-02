Мэр из ХМАО ответил на обвинения в браконьерстве

Мэр Белоярского района Сергей Маненков заверил, что не превысил нормы вылова рыбы. Его начали обвинять в ловле слишком большого количества щуки после видео с ночной рыбалки, которое он разместил в личных соцсетях. О ситуации URA.RU рассказал сам Маненков.
«Мы рыбачили втроем, нормы вылова не нарушили. Это на большой земле норма вылова 3 килограмма и понятно, может они в жизни не видели столько рыбы. У нас же норма вылова щуки в один день составляет 10 килограмм, мы на троих выловили 28 килограмм. Не понимаю, какое я правонарушение совершил, съездив в выходной на рыбалку», — рассказал Маненков.
Глава района добавил, что после рыбалки завез пять щук местному священнику с многодетной семьей. «Он недавно приехал к нам и я к нему хорошо отношусь. Буквально перед рыбалкой пообещал его угостить рыбой, если пройдет удачно. В воскресенье заехал лично, отдал пять щук», — заключил Маненков.
Ранее URA.RU писало, что Маненков опубликовал эмоциональное видео зимней рыбалки. В нем он похвастался богатым уловом, на который потратил целые сутки.
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