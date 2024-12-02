Мэр из ХМАО ответил на обвинения в браконьерстве

Мэр Белоярского района Маненков опроверг обвинения в браконьерстве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэр Белоярского района Маненков опроверг информацию в СМИ о превышении нормы вылова
Мэр Белоярского района Маненков опроверг информацию в СМИ о превышении нормы вылова Фото:

Мэр Белоярского района Сергей Маненков заверил, что не превысил нормы вылова рыбы. Его начали обвинять в ловле слишком большого количества щуки после видео с ночной рыбалки, которое он разместил в личных соцсетях. О ситуации URA.RU рассказал сам Маненков.

«Мы рыбачили втроем, нормы вылова не нарушили. Это на большой земле норма вылова 3 килограмма и понятно, может они в жизни не видели столько рыбы. У нас же норма вылова щуки в один день составляет 10 килограмм, мы на троих выловили 28 килограмм. Не понимаю, какое я правонарушение совершил, съездив в выходной на рыбалку», — рассказал Маненков.

Глава района добавил, что после рыбалки завез пять щук местному священнику с многодетной семьей. «Он недавно приехал к нам и я к нему хорошо отношусь. Буквально перед рыбалкой пообещал его угостить рыбой, если пройдет удачно. В воскресенье заехал лично, отдал пять щук», — заключил Маненков.

Ранее URA.RU писало, что Маненков опубликовал эмоциональное видео зимней рыбалки. В нем он похвастался богатым уловом, на который потратил целые сутки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Белоярского района Сергей Маненков заверил, что не превысил нормы вылова рыбы. Его начали обвинять в ловле слишком большого количества щуки после видео с ночной рыбалки, которое он разместил в личных соцсетях. О ситуации URA.RU рассказал сам Маненков. «Мы рыбачили втроем, нормы вылова не нарушили. Это на большой земле норма вылова 3 килограмма и понятно, может они в жизни не видели столько рыбы. У нас же норма вылова щуки в один день составляет 10 килограмм, мы на троих выловили 28 килограмм. Не понимаю, какое я правонарушение совершил, съездив в выходной на рыбалку», — рассказал Маненков. Глава района добавил, что после рыбалки завез пять щук местному священнику с многодетной семьей. «Он недавно приехал к нам и я к нему хорошо отношусь. Буквально перед рыбалкой пообещал его угостить рыбой, если пройдет удачно. В воскресенье заехал лично, отдал пять щук», — заключил Маненков. Ранее URA.RU писало, что Маненков опубликовал эмоциональное видео зимней рыбалки. В нем он похвастался богатым уловом, на который потратил целые сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...