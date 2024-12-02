Главный Дед Мороз России объявил о своем визите в Ханты-Мансийск. Волшебник приедет на съезд Дедов Морозов и Снегурочек в середине декабря.
«Заждались? Еду, да и не один. Совсем скоро лучшие Деды Морозы со своими Снегурочками дадут старт новогодних праздников в Югре», — сообщил Дед Мороз в видеообращении, опубликованном в группе «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России» в соцсети «ВКонтакте».
Съезд Дедов Морозов и Снегурочек пройдет 12 декабря в Ханты-Мансийске. Новогодние персонажи со всей России и Белоруссии соберутся в городском парке.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем открытии резиденции хантыйского Деда Мороза в Нижневартовске. Вотчина Ищки-Ики распахнет двери 14 декабря.
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