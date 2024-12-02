02 декабря 2024

Главный Дед Мороз России объявил о своем визите в ХМАО. Видео

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12 декабря в Ханты-Мансийске состоится съезд Дедов Морозов и Снегурочек
12 декабря в Ханты-Мансийске состоится съезд Дедов Морозов и Снегурочек Фото:

Главный Дед Мороз России объявил о своем визите в Ханты-Мансийск. Волшебник приедет на съезд Дедов Морозов и Снегурочек в середине декабря.

«Заждались? Еду, да и не один. Совсем скоро лучшие Деды Морозы со своими Снегурочками дадут старт новогодних праздников в Югре», — сообщил Дед Мороз в видеообращении, опубликованном в группе «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России» в соцсети «ВКонтакте».

Съезд Дедов Морозов и Снегурочек пройдет 12 декабря в Ханты-Мансийске. Новогодние персонажи со всей России и Белоруссии соберутся в городском парке.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем открытии резиденции хантыйского Деда Мороза в Нижневартовске. Вотчина Ищки-Ики распахнет двери 14 декабря.

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Главный Дед Мороз России объявил о своем визите в Ханты-Мансийск. Волшебник приедет на съезд Дедов Морозов и Снегурочек в середине декабря. «Заждались? Еду, да и не один. Совсем скоро лучшие Деды Морозы со своими Снегурочками дадут старт новогодних праздников в Югре», — сообщил Дед Мороз в видеообращении, опубликованном в группе «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России» в соцсети «ВКонтакте». Съезд Дедов Морозов и Снегурочек пройдет 12 декабря в Ханты-Мансийске. Новогодние персонажи со всей России и Белоруссии соберутся в городском парке. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем открытии резиденции хантыйского Деда Мороза в Нижневартовске. Вотчина Ищки-Ики распахнет двери 14 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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