02 декабря 2024

Полиция ХМАО заинтересовалась разборками охранников с подростками в крупном ТЦ

Полиция проверяет конфликт охранников с подростками в ТЦ Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция начала проверку из-за конфликта охранников и подростков в ТЦ Нижневартвоска
Полиция начала проверку из-за конфликта охранников и подростков в ТЦ Нижневартвоска Фото:

Полицейские начали проверку из-за разборок охранников с подростками в Нижневартовске, рассказали URA.RU в окружном УМВД. Инцидент произошел в торговом центре «Грин Парк».

«Сообщений в полицию не поступало. Мы инициативно зарегистрировали сообщение из социальных сетей, проводим проверку», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.

Конфликт между подростками и охранниками произошел якобы из-за того, что школьники курили в туалете, сообщили в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В публикации возмутились, что работники ТЦ оскорбляли и угрожали подросткам.

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Полицейские начали проверку из-за разборок охранников с подростками в Нижневартовске, рассказали URA.RU в окружном УМВД. Инцидент произошел в торговом центре «Грин Парк». «Сообщений в полицию не поступало. Мы инициативно зарегистрировали сообщение из социальных сетей, проводим проверку», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Конфликт между подростками и охранниками произошел якобы из-за того, что школьники курили в туалете, сообщили в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В публикации возмутились, что работники ТЦ оскорбляли и угрожали подросткам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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