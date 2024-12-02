Полиция ХМАО заинтересовалась разборками охранников с подростками в крупном ТЦ

Полиция начала проверку из-за конфликта охранников и подростков в ТЦ Нижневартвоска
Полицейские начали проверку из-за разборок охранников с подростками в Нижневартовске, рассказали URA.RU в окружном УМВД. Инцидент произошел в торговом центре «Грин Парк».
«Сообщений в полицию не поступало. Мы инициативно зарегистрировали сообщение из социальных сетей, проводим проверку», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.
Конфликт между подростками и охранниками произошел якобы из-за того, что школьники курили в туалете, сообщили в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В публикации возмутились, что работники ТЦ оскорбляли и угрожали подросткам.
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