Из Перми в Ереван самолеты продолжат летать до осени

Полетная программа в Ереван проблена до октября
Прямые перелеты из Перми в Ереван и обратно будут доступны до осени 2025 года. Минимум до октября свою полетную программу продлила «Ширак Авиа».
«„Ширак Авиа“ продлит полетную программу из Перми в Ереван до октября 2025 года. Перевозчик намерен осуществлять рейсы по средам со 2 апреля по 22 октября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пермский аэропорт Большое Савино.
Ранее URA.RU рассказывало, что аэропорт перешел на зимнее расписание. О том, куда можно улететь из Перми прямым рейсом, читайте здесь.
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