02 декабря 2024

Из Перми в Ереван самолеты продолжат летать до осени

© Служба новостей «URA.RU»
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Полетная программа в Ереван проблена до октября
Полетная программа в Ереван проблена до октября Фото:

Прямые перелеты из Перми в Ереван и обратно будут доступны до осени 2025 года. Минимум до октября свою полетную программу продлила «Ширак Авиа».

«„Ширак Авиа“ продлит полетную программу из Перми в Ереван до октября 2025 года. Перевозчик намерен осуществлять рейсы по средам со 2 апреля по 22 октября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пермский аэропорт Большое Савино.

Ранее URA.RU рассказывало, что аэропорт перешел на зимнее расписание. О том, куда можно улететь из Перми прямым рейсом, читайте здесь.

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Прямые перелеты из Перми в Ереван и обратно будут доступны до осени 2025 года. Минимум до октября свою полетную программу продлила «Ширак Авиа». «„Ширак Авиа“ продлит полетную программу из Перми в Ереван до октября 2025 года. Перевозчик намерен осуществлять рейсы по средам со 2 апреля по 22 октября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пермский аэропорт Большое Савино. Ранее URA.RU рассказывало, что аэропорт перешел на зимнее расписание. О том, куда можно улететь из Перми прямым рейсом, читайте здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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