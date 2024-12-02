Силовики в масках нагрянули на базу мигрантов в Екатеринбурге. Фото

Полицейские ловили мигрантов-нелегалов на складах в Екатеринбурге

03 декабря 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Пойманных увезли в отдел по вопросам миграции (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге ранним утром 3 декабря сотрудники полиции провели рейд на складах в районе Старой Сортировки, где работают мигранты. Иностранцев проверяли, когда те шли на работу. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Целью операции стали мигранты, нарушившие режим пребывания на территории России. Операцию проводили на складах в районе Старой Сортировке. Под проверку попали те, кто уже был на рабочих местах, и те, кто шел в сторону базы», — сказал собеседник. Пойманных увезли в отдел по вопросам миграции для тщательной проверки документов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что проводились плановые профилактические мероприятия по пресечению миграционного законодательства. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ранним утром 3 декабря сотрудники полиции провели рейд на складах в районе Старой Сортировки, где работают мигранты. Иностранцев проверяли, когда те шли на работу. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Целью операции стали мигранты, нарушившие режим пребывания на территории России. Операцию проводили на складах в районе Старой Сортировке. Под проверку попали те, кто уже был на рабочих местах, и те, кто шел в сторону базы», — сказал собеседник. Пойманных увезли в отдел по вопросам миграции для тщательной проверки документов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что проводились плановые профилактические мероприятия по пресечению миграционного законодательства.