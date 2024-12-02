02 декабря 2024

Спикер челябинского заксобрания в штабе ЕР пообещал купить электронную гармонь

Спикер ЗСО Гербер пообещал купить электронную гармонь сельскому хору
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Гербер пообещал посодействовать хору в приобретении новой гармони
Олег Гербер пообещал посодействовать хору в приобретении новой гармони Фото:

Спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер на приеме в штабе общественной поддержки «Единой России» пообещал помочь в приобретении новой электронной гармони для хора «Рябинушка» из Октябрьского района. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Творческий коллектив „Рябинушка“ приехал на прием к спикеру областного парламента в полном составе. Коллектив выступает с концертами не только в родном селе, но и за пределами района. Единственному инструменту аккомпаниатора — гармони — много лет. Ее приходится часто и подолгу настраивать. Артисты просят посодействовать в приобретении нового инструмента — новой электронной гармони для коллектива», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Гербер не отказал артистам. Он обещал оказать им содействие.

«Для творческих людей важно чувствовать заботу и внимание. Они увлечены творчеством, дарят радость не только себе, но и тем, кто приходит на их концерты. Конечно, нам тоже хочется их порадовать, и инструмент для них подберем», — пообещал Гербер.

Также на прием к Герберу пришли жительница села Таукаево Красноармейского района, которая попросила поддержки в решении вопроса газификации села. Еще одним обратившимся стал председатель областной организации Всероссийского общества слепых Александр Рожков, который просил содействия в приобретении оборудования для компьютерного класса для слепых. Гербер пообещал подумать, как помочь в решении этих вопросов.

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Спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер на приеме в штабе общественной поддержки «Единой России» пообещал помочь в приобретении новой электронной гармони для хора «Рябинушка» из Октябрьского района. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания. «Творческий коллектив „Рябинушка“ приехал на прием к спикеру областного парламента в полном составе. Коллектив выступает с концертами не только в родном селе, но и за пределами района. Единственному инструменту аккомпаниатора — гармони — много лет. Ее приходится часто и подолгу настраивать. Артисты просят посодействовать в приобретении нового инструмента — новой электронной гармони для коллектива», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Гербер не отказал артистам. Он обещал оказать им содействие. «Для творческих людей важно чувствовать заботу и внимание. Они увлечены творчеством, дарят радость не только себе, но и тем, кто приходит на их концерты. Конечно, нам тоже хочется их порадовать, и инструмент для них подберем», — пообещал Гербер. Также на прием к Герберу пришли жительница села Таукаево Красноармейского района, которая попросила поддержки в решении вопроса газификации села. Еще одним обратившимся стал председатель областной организации Всероссийского общества слепых Александр Рожков, который просил содействия в приобретении оборудования для компьютерного класса для слепых. Гербер пообещал подумать, как помочь в решении этих вопросов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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