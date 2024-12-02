Спикер челябинского заксобрания в штабе ЕР пообещал купить электронную гармонь

Спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер на приеме в штабе общественной поддержки «Единой России» пообещал помочь в приобретении новой электронной гармони для хора «Рябинушка» из Октябрьского района. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Творческий коллектив „Рябинушка“ приехал на прием к спикеру областного парламента в полном составе. Коллектив выступает с концертами не только в родном селе, но и за пределами района. Единственному инструменту аккомпаниатора — гармони — много лет. Ее приходится часто и подолгу настраивать. Артисты просят посодействовать в приобретении нового инструмента — новой электронной гармони для коллектива», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Гербер не отказал артистам. Он обещал оказать им содействие.
«Для творческих людей важно чувствовать заботу и внимание. Они увлечены творчеством, дарят радость не только себе, но и тем, кто приходит на их концерты. Конечно, нам тоже хочется их порадовать, и инструмент для них подберем», — пообещал Гербер.
Также на прием к Герберу пришли жительница села Таукаево Красноармейского района, которая попросила поддержки в решении вопроса газификации села. Еще одним обратившимся стал председатель областной организации Всероссийского общества слепых Александр Рожков, который просил содействия в приобретении оборудования для компьютерного класса для слепых. Гербер пообещал подумать, как помочь в решении этих вопросов.
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