02 декабря 2024

В ХМАО назвали самую популярную профессию с зарплатой в 100 тысяч рублей

Жители ХМАО массово ищут работу водителями грузовиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане массово ищут работу водителями
Югорчане массово ищут работу водителями Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа наибольший интерес наблюдается к профессии водителя-экспедитора. В среднем по региону таким работникам готовы платить более 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».

«На долю вакансий этой категории пришлось 6% всех откликов на платформе, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на позиции составила 100 211 рублей в месяц за полный рабочий день. Схожий интерес наблюдается к профессиям курьер и разнорабочий. На их долю приходится 5,8% и 3,9% откликов соответственно», — говорится в исследовании.

Разнорабочим в среднем по ХМАО готовы платить 64 205 рублей в месяц, а курьерам — 110 924 рублей. Повышенный интерес к вакансиям аналитики объясняют низким порогом входа.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО зарплатные ожидания за год выросли на 21%. В среднем югорчане просят у работодателей чуть больше 81 тысячи рублей

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа наибольший интерес наблюдается к профессии водителя-экспедитора. В среднем по региону таким работникам готовы платить более 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы». «На долю вакансий этой категории пришлось 6% всех откликов на платформе, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на позиции составила 100 211 рублей в месяц за полный рабочий день. Схожий интерес наблюдается к профессиям курьер и разнорабочий. На их долю приходится 5,8% и 3,9% откликов соответственно», — говорится в исследовании. Разнорабочим в среднем по ХМАО готовы платить 64 205 рублей в месяц, а курьерам — 110 924 рублей. Повышенный интерес к вакансиям аналитики объясняют низким порогом входа. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО зарплатные ожидания за год выросли на 21%. В среднем югорчане просят у работодателей чуть больше 81 тысячи рублей
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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