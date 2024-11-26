Жители ХМАО резко повысили запросы по зарплате

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа зарплатные ожидания за год выросли на 21%. В среднем югорчане просят у работодателей чуть больше 81 тысячи рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».
«В сравнении с осенью 2023 года зарплатные ожидания жителей ХМАО на рынке труда увеличились на 21% и составили в среднем 81 249 рублей в месяц», — говорится в исследовании. Югорчане оказались в рейтинге на четвертом месте, а на первом — Москва. Для сравнения, жители столицы в среднем просят у работодателей около 128 тысяч.
Больше всего зарплатные ожидания выросли в автосервисах (+28%). А соискатели в пищевом производстве, мастера по ремонту техники и клинеры повысили свою планку на 22%.
Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях в ХМАО с самой жесткой конкуренцией. Тогда югорчане чаще всего искали работу именно в сфере автомобильного бизнеса.
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