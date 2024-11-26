26 ноября 2024

Жители ХМАО резко повысили запросы по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане в среднем просят у работодателей более 80 тысяч рублей
Югорчане в среднем просят у работодателей более 80 тысяч рублей Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа зарплатные ожидания за год выросли на 21%. В среднем югорчане просят у работодателей чуть больше 81 тысячи рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».

«В сравнении с осенью 2023 года зарплатные ожидания жителей ХМАО на рынке труда увеличились на 21% и составили в среднем 81 249 рублей в месяц», — говорится в исследовании. Югорчане оказались в рейтинге на четвертом месте, а на первом — Москва. Для сравнения, жители столицы в среднем просят у работодателей около 128 тысяч.

Больше всего зарплатные ожидания выросли в автосервисах (+28%). А соискатели в пищевом производстве, мастера по ремонту техники и клинеры повысили свою планку на 22%.

Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях в ХМАО с самой жесткой конкуренцией. Тогда югорчане чаще всего искали работу именно в сфере автомобильного бизнеса.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа зарплатные ожидания за год выросли на 21%. В среднем югорчане просят у работодателей чуть больше 81 тысячи рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы». «В сравнении с осенью 2023 года зарплатные ожидания жителей ХМАО на рынке труда увеличились на 21% и составили в среднем 81 249 рублей в месяц», — говорится в исследовании. Югорчане оказались в рейтинге на четвертом месте, а на первом — Москва. Для сравнения, жители столицы в среднем просят у работодателей около 128 тысяч. Больше всего зарплатные ожидания выросли в автосервисах (+28%). А соискатели в пищевом производстве, мастера по ремонту техники и клинеры повысили свою планку на 22%. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях в ХМАО с самой жесткой конкуренцией. Тогда югорчане чаще всего искали работу именно в сфере автомобильного бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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