В Челябинской области будут судить свердловчанку, которая вывезла из РФ нефти на 12,5 млн рублей

Челябинский суд рассмотрит дело свердловчанки-контрабандистки
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, проба, добыча, нефть
Бизнес-леди осуществляла контрабанду продуктов нефтепереработки Фото:

Карталинский горсуд Челябинской области рассмотрит дело в отношении свердловской бизнес-леди, обвиняемой в контрабанде нефтепродуктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, в обход таможенной процедуры она вывозила продукты нефтепереработки в Казахстан.

«Зная необходимый порядок таможенного оформления продуктов нефтепереработки, злоумышленница организовала их вывоз под видом иных товаров в обход установленной таможенной процедуры. Это было сделано для увеличения прибыли юридического лица и сокращения сроков поставки», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни

Схема действовала на протяжении трех лет. По итогу бизнес-леди попала в поле зрения сотрудников Уральской оперативной таможни. Они выявили, что за это время предпринимательница вывезла из РФ в Казахстан почти 100 тонн нефтепродуктов на сумму более 12,5 млн рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Материалы переданы в Карталинский горсуд. Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до пяти лет.

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Карталинский горсуд Челябинской области рассмотрит дело в отношении свердловской бизнес-леди, обвиняемой в контрабанде нефтепродуктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, в обход таможенной процедуры она вывозила продукты нефтепереработки в Казахстан. «Зная необходимый порядок таможенного оформления продуктов нефтепереработки, злоумышленница организовала их вывоз под видом иных товаров в обход установленной таможенной процедуры. Это было сделано для увеличения прибыли юридического лица и сокращения сроков поставки», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни Схема действовала на протяжении трех лет. По итогу бизнес-леди попала в поле зрения сотрудников Уральской оперативной таможни. Они выявили, что за это время предпринимательница вывезла из РФ в Казахстан почти 100 тонн нефтепродуктов на сумму более 12,5 млн рублей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Материалы переданы в Карталинский горсуд. Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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