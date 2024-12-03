В Челябинской области будут судить свердловчанку, которая вывезла из РФ нефти на 12,5 млн рублей

Челябинский суд рассмотрит дело свердловчанки-контрабандистки

03 декабря 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Бизнес-леди осуществляла контрабанду продуктов нефтепереработки Фото: media.gazprom-neft.ru Карталинский горсуд Челябинской области рассмотрит дело в отношении свердловской бизнес-леди, обвиняемой в контрабанде нефтепродуктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, в обход таможенной процедуры она вывозила продукты нефтепереработки в Казахстан. «Зная необходимый порядок таможенного оформления продуктов нефтепереработки, злоумышленница организовала их вывоз под видом иных товаров в обход установленной таможенной процедуры. Это было сделано для увеличения прибыли юридического лица и сокращения сроков поставки», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни Схема действовала на протяжении трех лет. По итогу бизнес-леди попала в поле зрения сотрудников Уральской оперативной таможни. Они выявили, что за это время предпринимательница вывезла из РФ в Казахстан почти 100 тонн нефтепродуктов на сумму более 12,5 млн рублей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Материалы переданы в Карталинский горсуд. Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до пяти лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Карталинский горсуд Челябинской области рассмотрит дело в отношении свердловской бизнес-леди, обвиняемой в контрабанде нефтепродуктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, в обход таможенной процедуры она вывозила продукты нефтепереработки в Казахстан. «Зная необходимый порядок таможенного оформления продуктов нефтепереработки, злоумышленница организовала их вывоз под видом иных товаров в обход установленной таможенной процедуры. Это было сделано для увеличения прибыли юридического лица и сокращения сроков поставки», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни Схема действовала на протяжении трех лет. По итогу бизнес-леди попала в поле зрения сотрудников Уральской оперативной таможни. Они выявили, что за это время предпринимательница вывезла из РФ в Казахстан почти 100 тонн нефтепродуктов на сумму более 12,5 млн рублей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Материалы переданы в Карталинский горсуд. Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до пяти лет.