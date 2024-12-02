В Екатеринбурге 14-летняя забеременела от 12-летнего мужа

В Екатеринбурге 14-летняя девушка из цыганской семьи забеременела от мужа, которому 12 лет. Будущая мама заявила, что брак состоялся по цыганским обычаям и интим был по обоюдному согласию. Подробности URA.RU сообщил источник.
«Юная девушка пришла в перинатальный центр, чтобы встать на учет по беременности, которой уже девять недель. На вопросы врачей ответила, что в августе вышла замуж по цыганским традициям, ее мужу 12 лет. Детей они с супругом планировали, все было по любви, беременность у нее первая», — объяснил источник.
Тем не менее правоохранительные органы провели проверку, выехав по месту жительства молодой семьи. Материалы переданы в СКР. Там от комментария отказались.
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