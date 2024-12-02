02 декабря 2024

В Екатеринбурге 14-летняя забеременела от 12-летнего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цыганка с ребенком Челябинск, цыганка
Девушка вышла замуж по цыганским традициям рано и скоро станет мамой (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 14-летняя девушка из цыганской семьи забеременела от мужа, которому 12 лет. Будущая мама заявила, что брак состоялся по цыганским обычаям и интим был по обоюдному согласию. Подробности URA.RU сообщил источник.

«Юная девушка пришла в перинатальный центр, чтобы встать на учет по беременности, которой уже девять недель. На вопросы врачей ответила, что в августе вышла замуж по цыганским традициям, ее мужу 12 лет. Детей они с супругом планировали, все было по любви, беременность у нее первая», — объяснил источник.

Тем не менее правоохранительные органы провели проверку, выехав по месту жительства молодой семьи. Материалы переданы в СКР. Там от комментария отказались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 14-летняя девушка из цыганской семьи забеременела от мужа, которому 12 лет. Будущая мама заявила, что брак состоялся по цыганским обычаям и интим был по обоюдному согласию. Подробности URA.RU сообщил источник. «Юная девушка пришла в перинатальный центр, чтобы встать на учет по беременности, которой уже девять недель. На вопросы врачей ответила, что в августе вышла замуж по цыганским традициям, ее мужу 12 лет. Детей они с супругом планировали, все было по любви, беременность у нее первая», — объяснил источник. Тем не менее правоохранительные органы провели проверку, выехав по месту жительства молодой семьи. Материалы переданы в СКР. Там от комментария отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...