02 декабря 2024

Школьник пропал в частном секторе в Сатке. Фото

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Снегопад. Пермь, ребенок, метель, школьник, мальчик, снегопад
Накануне в обед ребенок ушел в школу (архивное фото) Фото:

В городе Сатке Челябинской области пропал 12-летний мальчик. 2 декабря он вышел из дома в частном секторе и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили в городской полиции.

«Кузьмин Александр Владимирович 07.09.2012. 02.12.2024 года в 15:30 ушел из дома и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщила пресс-служба полиции Сатки на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ребенок в обед ушел в школу из дома по улице Карла Маркса, 51. Дом находится в частном секторе.

Мальчик был одет в темно-синюю куртку, спортивные штаны с надписью Nike на штанине и черные кроссовки. Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить в полицию.

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В городе Сатке Челябинской области пропал 12-летний мальчик. 2 декабря он вышел из дома в частном секторе и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили в городской полиции. «Кузьмин Александр Владимирович 07.09.2012. 02.12.2024 года в 15:30 ушел из дома и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщила пресс-служба полиции Сатки на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ребенок в обед ушел в школу из дома по улице Карла Маркса, 51. Дом находится в частном секторе. Мальчик был одет в темно-синюю куртку, спортивные штаны с надписью Nike на штанине и черные кроссовки. Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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