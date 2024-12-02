В городе Сатке Челябинской области пропал 12-летний мальчик. 2 декабря он вышел из дома в частном секторе и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили в городской полиции.
«Кузьмин Александр Владимирович 07.09.2012. 02.12.2024 года в 15:30 ушел из дома и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщила пресс-служба полиции Сатки на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ребенок в обед ушел в школу из дома по улице Карла Маркса, 51. Дом находится в частном секторе.
Мальчик был одет в темно-синюю куртку, спортивные штаны с надписью Nike на штанине и черные кроссовки. Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить в полицию.
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