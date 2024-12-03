Расстреляли и подорвали гранатой: кто расправился со свердловским офицером в зоне СВО

Свердловского офицера расстреляли и подорвали гранатой бойцы СВО из Оренбурга

Незадолго до смерти Дмитрий Халявин стал майором (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЛНР жестоко убили участника спецоперации РФ на Украине из Свердловской области, майора Дмитрия Халявина. Обвиняемые — уроженцы Оренбурга Сергей Барбашов и Павел Черкасов. Ранее они имели проблемы с законом, сообщил источник URA.RU.

«Барбашову 44 года, он привлекался за избиение силовика и неуплату алиментов. Черкасов младше, ему 37 лет. Его ловили на грабеже и угоне авто», — сказал собеседник агентства.

По его данным, Черкасов работал продавцом в магазинах, на предприятиях по добыче нефти и заготовке пиломатериалов. А Барбашов до службы в ВС РФ занимался починкой автомобилей. Его жена Наталья в беседе с URA.RU заявила, что он не виновен в убийстве Халявина. Связаться с родными второго фигуранта не удалось.

Халявину — 55 лет, он родом из Нижнекамска (Татарстан). Закончил Челябинское высшее танковое училище. В Свердловской области работал педагогом, проживал в поселке Рефтинском. На фронт ушел добровольцем. Убили Дмитрия 21 ноября. По версии следствия, пьяные Барбашов и Черкасов расстреляли его из автомата. Затем Барбашов подорвал труп гранатой, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые задержаны, пишет ЕАН.

Один из товарищей Халявина сказал URA.RU, что узнал о гибели друга пару часов назад. Дата похорон ему неизвестна. Комментариев от силовых структур нет. Связаться с родными убитого корреспонденту пока не удалось.