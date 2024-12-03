В Екатеринбурге студентка упала с моста

03 декабря 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Девушка гуляла ночью и почувствовала себя плохо, наклонившись над перилами (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге 17-летняя студентка одного из техникумов упала с моста на улице Серафимы Дерябиной. Она получила серьезные травмы, сообщил URA.RU источник. «Девушка еще 1 ноября была объявлена в розыск: ее мать сообщила, что дочь ушла на работу и пропала. Однако выяснилось, что из кафе, где студентка подрабатывала официанткой, она уволилась еще раньше. Спустя время из детской больницы №9 поступила информация, что к ним на скорой привезли пациентку, которая упала с моста. Ею оказалась пропавшая студентка», — рассказал собеседник агентства. Девушка объяснила, что перед ЧП несколько дней страдала бессонницей, которая возникла на фоне усталости. В ночь с 30 ноября на 1 декабря она пошла прогуляться и очутилась на мосту. Наклонившись вниз, она, по ее словам, не удержалась и упала. У пострадавшей диагностированы несколько переломов таза и ушибы легких. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 17-летняя студентка одного из техникумов упала с моста на улице Серафимы Дерябиной. Она получила серьезные травмы, сообщил URA.RU источник. «Девушка еще 1 ноября была объявлена в розыск: ее мать сообщила, что дочь ушла на работу и пропала. Однако выяснилось, что из кафе, где студентка подрабатывала официанткой, она уволилась еще раньше. Спустя время из детской больницы №9 поступила информация, что к ним на скорой привезли пациентку, которая упала с моста. Ею оказалась пропавшая студентка», — рассказал собеседник агентства. Девушка объяснила, что перед ЧП несколько дней страдала бессонницей, которая возникла на фоне усталости. В ночь с 30 ноября на 1 декабря она пошла прогуляться и очутилась на мосту. Наклонившись вниз, она, по ее словам, не удержалась и упала. У пострадавшей диагностированы несколько переломов таза и ушибы легких.