В Екатеринбурге студентка упала с моста

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Панорама вечернего города. Екатеринбург, макаровский мост, вечерний город, ночной город, улица челюскинцев, панорама города
Девушка гуляла ночью и почувствовала себя плохо, наклонившись над перилами (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 17-летняя студентка одного из техникумов упала с моста на улице Серафимы Дерябиной. Она получила серьезные травмы, сообщил URA.RU источник.

«Девушка еще 1 ноября была объявлена в розыск: ее мать сообщила, что дочь ушла на работу и пропала. Однако выяснилось, что из кафе, где студентка подрабатывала официанткой, она уволилась еще раньше. Спустя время из детской больницы №9 поступила информация, что к ним на скорой привезли пациентку, которая упала с моста. Ею оказалась пропавшая студентка», — рассказал собеседник агентства.

Девушка объяснила, что перед ЧП несколько дней страдала бессонницей, которая возникла на фоне усталости. В ночь с 30 ноября на 1 декабря она пошла прогуляться и очутилась на мосту. Наклонившись вниз, она, по ее словам, не удержалась и упала. У пострадавшей диагностированы несколько переломов таза и ушибы легких.

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В Екатеринбурге 17-летняя студентка одного из техникумов упала с моста на улице Серафимы Дерябиной. Она получила серьезные травмы, сообщил URA.RU источник. «Девушка еще 1 ноября была объявлена в розыск: ее мать сообщила, что дочь ушла на работу и пропала. Однако выяснилось, что из кафе, где студентка подрабатывала официанткой, она уволилась еще раньше. Спустя время из детской больницы №9 поступила информация, что к ним на скорой привезли пациентку, которая упала с моста. Ею оказалась пропавшая студентка», — рассказал собеседник агентства. Девушка объяснила, что перед ЧП несколько дней страдала бессонницей, которая возникла на фоне усталости. В ночь с 30 ноября на 1 декабря она пошла прогуляться и очутилась на мосту. Наклонившись вниз, она, по ее словам, не удержалась и упала. У пострадавшей диагностированы несколько переломов таза и ушибы легких.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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