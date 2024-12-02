Врачи ХМАО спасли жизнь мужчине, удалив ему треть легкого

Врачи окружной клинической больницы Сургута провели уникальную реконструктивно-пластическую операцию мужчине с двумя опухолями правого легкого. Об этом сообщили онкологи в telegram-канале поликлиники.
«В ходе операции мы выполнили верхнюю лобэктомию с радикальной систематической лимфодисекцией и циркулярную резекцию правого главного бронха. Мы смогли удалить только пораженные участки легкого и соединить оставшиеся части бронха с помощью циркулярного телескопического анастомоза», — объяснил заместитель главного врача, врач-онколог больницы Алексей Аксарин.
При обследовании у пациента выявили периферический рак верхней доли правого легкого и центральный рак главного бронха, что создавало серьезные риски для здоровья. Но благодаря высокотехнологичной операции, врачам удалось спасти жизнь мужчине, сохранив 70% легочной ткани.
«Проблем с дыханием не возникло. Пациент идет на поправку и планирует выписку через несколько дней», — сообщают врачи больницы.
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