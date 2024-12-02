02 декабря 2024

Врачи ХМАО спасли жизнь мужчине, удалив ему треть легкого

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи СОКБ спасли жизнь мужчине с двумя опухолями легкого
Врачи СОКБ спасли жизнь мужчине с двумя опухолями легкого Фото:

Врачи окружной клинической больницы Сургута провели уникальную реконструктивно-пластическую операцию мужчине с двумя опухолями правого легкого. Об этом сообщили онкологи в telegram-канале поликлиники.

«В ходе операции мы выполнили верхнюю лобэктомию с радикальной систематической лимфодисекцией и циркулярную резекцию правого главного бронха. Мы смогли удалить только пораженные участки легкого и соединить оставшиеся части бронха с помощью циркулярного телескопического анастомоза», — объяснил заместитель главного врача, врач-онколог больницы Алексей Аксарин.

При обследовании у пациента выявили периферический рак верхней доли правого легкого и центральный рак главного бронха, что создавало серьезные риски для здоровья. Но благодаря высокотехнологичной операции, врачам удалось спасти жизнь мужчине, сохранив 70% легочной ткани.

«Проблем с дыханием не возникло. Пациент идет на поправку и планирует выписку через несколько дней», — сообщают врачи больницы.

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Врачи окружной клинической больницы Сургута провели уникальную реконструктивно-пластическую операцию мужчине с двумя опухолями правого легкого. Об этом сообщили онкологи в telegram-канале поликлиники. «В ходе операции мы выполнили верхнюю лобэктомию с радикальной систематической лимфодисекцией и циркулярную резекцию правого главного бронха. Мы смогли удалить только пораженные участки легкого и соединить оставшиеся части бронха с помощью циркулярного телескопического анастомоза», — объяснил заместитель главного врача, врач-онколог больницы Алексей Аксарин. При обследовании у пациента выявили периферический рак верхней доли правого легкого и центральный рак главного бронха, что создавало серьезные риски для здоровья. Но благодаря высокотехнологичной операции, врачам удалось спасти жизнь мужчине, сохранив 70% легочной ткани. «Проблем с дыханием не возникло. Пациент идет на поправку и планирует выписку через несколько дней», — сообщают врачи больницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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