Семья миллиардеров Вайнштейнов строит высотку бизнес-класса в центре Челябинска. Фото

Высотку бизнес-класса в центре Челябинска построят к концу 2026 года

04 декабря 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Новое 25-этажное здание построят к третьему кварталу 2026 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске на пересечении улиц Труда и Энгельса, рядом с МФЦ, ТРЦ «Гагарин парк» и зоопарком, строят вторую очередь жилого комплекса с детским садом на 120 мест. Высотное здание планируется возвести к третьему кварталу 2026 года. Проект одобрен экспертной организацией «Пируэт», сообщается на сайте Госреестра. «Объект капитального строительства — жилой комплекс „Западный луч“, вторая очередь. Детский сад-ясли на 120 мест. Положительное заключение от экспертной организации „Пируэт“», — сообщается на сайте. Общая жилплощадь 25-этажной высотки в ЖК «Западный луч» на 332 квартиры составит 19 тысяч 311 квадратных метров. В высотном кирпичном доме на два подъезда будет два пассажирских лифта и десять грузопассажирских. На придомовой территории запланировано 15 парковочных мест, вне придомовой территории — девять мест. Высотный комплекс в центре города возводит ООО СЗ «Западный луч», аффилированное с крупными челябинскими бизнесменами Вайнштейнами. Семья челябинских олигархов Евгения и Сергея Вайнштейнов является одной из самых обеспеченных в городе. Согласно сервису СБИС, владелицей компании-застройщика «Западный Луч» является дочь челябинского миллиардера Сергея Вайнштейна Александра. Управляющий компании — Владимир Казак. У застройщика 54 вида деятельности, основным из которых является строительство жилых и нежилых зданий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на пересечении улиц Труда и Энгельса, рядом с МФЦ, ТРЦ «Гагарин парк» и зоопарком, строят вторую очередь жилого комплекса с детским садом на 120 мест. Высотное здание планируется возвести к третьему кварталу 2026 года. Проект одобрен экспертной организацией «Пируэт», сообщается на сайте Госреестра. «Объект капитального строительства — жилой комплекс „Западный луч“, вторая очередь. Детский сад-ясли на 120 мест. Положительное заключение от экспертной организации „Пируэт“», — сообщается на сайте. Общая жилплощадь 25-этажной высотки в ЖК «Западный луч» на 332 квартиры составит 19 тысяч 311 квадратных метров. В высотном кирпичном доме на два подъезда будет два пассажирских лифта и десять грузопассажирских. На придомовой территории запланировано 15 парковочных мест, вне придомовой территории — девять мест. Высотный комплекс в центре города возводит ООО СЗ «Западный луч», аффилированное с крупными челябинскими бизнесменами Вайнштейнами. Семья челябинских олигархов Евгения и Сергея Вайнштейнов является одной из самых обеспеченных в городе. Согласно сервису СБИС, владелицей компании-застройщика «Западный Луч» является дочь челябинского миллиардера Сергея Вайнштейна Александра. Управляющий компании — Владимир Казак. У застройщика 54 вида деятельности, основным из которых является строительство жилых и нежилых зданий.