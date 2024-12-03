Как законно забрать долю квартиры у собственника: юрист назвал действенные способы

Нередко возникают случаи, когда человек, имея долю квартиры, хочет получить ее в свою собственность полностью. Юрист «Единого Центра Защиты» Денис Варфоломеев рассказал URA.RU, можно ли отсудить долю у другого собственника или заставить его продать ее, а также, в каких случаях долю у человека могут изъять. Подробнее — в нашем материале.
Что гласит закон
Как отметил юрист, принудить собственника продать свою долю на недвижимость не вправе никто, так как такое действие является нарушением его прав. Владение недвижимостью — это одно из фундаментальных и неприкосновенных прав собственника, защищенных законом. Не должно быть влияния со стороны.
«В случае, если кто-либо пытается принудить собственника продать его долю на недвижимость, это может рассматриваться как нарушение его прав и законодательства. Собственник имеет право распоряжаться своей долей на недвижимость по своему усмотрению, и никакие давления или принуждения не должны применяться в этом случае», — рассказал Варфоломеев.
Как можно получить долю собственности от другого человека
Несмотря на то, что принудить человека продать его долю нельзя, есть два способа получить ее законно. Можно отсудить долю имущества, которое вы хотите получить, либо можно попробовать ее выкупить, направив собственнику соответствующее предложение.
Получить долю собственности через суд
Можно получить долю недвижимости другого человека, если у него есть несколько жилых помещений. В этом случае можно подать иск в суд и, если его примут, выплатить владельцу-ответчику стоимость желаемой доли. Важно учитывать, что ее размер не должен превышать минимум квадратов на человека. В каждом регионе эта норма своя.
Также человек может получить незначительную долю недвижимости, если ее владелец считается умершим или пропавшим. Суд передает имущество его родственникам в соответствии с законом или наследством, если оно оставлено. Уже с ними можно договориться о долях в имуществе.
Выкупить долю
Еще вы можете направить предложение о выкупе доли на адрес собственника. Предварительно оценив ее.
Если информации человеке, чью долю вы хотите получить, нет, ограничение можно обойти через суд, который может признать гражданина либо умершим, либо пропавшим. Даже если бывший собственник вернется спустя время, он будет обязан выплатить расходы на содержание имущества, которое было в вашем владении в его отсутствие.
В каких ситуациях доли могут изъять
Есть несколько условий, при которых долю собственности все же могут забрать принудительно. Например, имущество могут конфисковать или реквизировать. Также собственность может быть изъята из-за причастности владельца к коррупционной или террористической деятельности. Принудительное отчуждение земельного участка возможно и для государственных или муниципальных нужд. По решению самого владельца такое имущество отчуждается в собственность граждан и юридических лиц.
Конкретный пример
К юристу обратились с вопросом, можно ли отсудить долю в квартире или принудить продать ее. Так, женщина получила 5/9 квартиры по договору дарения, оплачивала коммунальные услуги, оформила прописку и уже планировала сделать ремонт, однако ее остановил тот факт, что квартира принадлежит ей не полностью. Оставшиеся 4/9 принадлежат ее тете, которая давно живет на Украине и не приезжает в Россию. Женщина задалась вопросом, может ли она отсудить долю в квартире или принудить тетю продать ее.
Варфоломеев предложил женщине обратиться в суд за информацией о родственнице в случае, если с ней нет никакой связи. Поскольку, согласно закону, информацию о тете получить уже невозможно, суд может признать родственницу без вести пропавшей, а потом и умершей.
«В том случае, если помимо вас у тети не осталось родственников, то по истечении полугода с момента вступления решения суда о признании ее умершей вступаете в наследство и оформляете право собственности на долю», — рассказал юрист. Даже если родственница вернется, с неё можно будет взыскать расходы на содержание имущества.
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