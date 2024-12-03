Mash: ребенок попал в реанимацию, съев «Доширак»

В Белореченске мальчик отравился лапшой «Доширак»
В Краснодарском крае девятилетний парень попал в реанимацию с интоксикацией после того, как съел лапшу быстрого приготовления «Доширак». Об этом сообщают telegram-каналы.
«Предварительно, Костя весь день был дома, вечером они с папой купили лапшу „Доширак“. После ужина ребенку стало плохо — его увезли на скорой», — написал telegram-канал Kub Mash, комментируя произошедшее. Отмечается, что семья живет в Белореченске. Больше никаких подробней не приводится.
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