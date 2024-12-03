Происшествия Mash: ребенок попал в реанимацию, съев «Доширак» 03 декабря 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + В Белореченске мальчик отравился лапшой «Доширак» Фото: Илья Московец © URA.RU В Краснодарском крае девятилетний парень попал в реанимацию с интоксикацией после того, как съел лапшу быстрого приготовления «Доширак». Об этом сообщают telegram-каналы. «Предварительно, Костя весь день был дома, вечером они с папой купили лапшу „Доширак“. После ужина ребенку стало плохо — его увезли на скорой», — написал telegram-канал Kub Mash, комментируя произошедшее. Отмечается, что семья живет в Белореченске. Больше никаких подробней не приводится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Краснодарском крае девятилетний парень попал в реанимацию с интоксикацией после того, как съел лапшу быстрого приготовления «Доширак». Об этом сообщают telegram-каналы. «Предварительно, Костя весь день был дома, вечером они с папой купили лапшу „Доширак“. После ужина ребенку стало плохо — его увезли на скорой», — написал telegram-канал Kub Mash, комментируя произошедшее. Отмечается, что семья живет в Белореченске. Больше никаких подробней не приводится. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям