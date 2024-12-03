Магнитная буря 4 декабря: чего ждать метеозависимым

От регулярных магнитных бурь страдают миллионы человек по всему миру. Поэтому лучше заранее сверить свои планы с прогнозам геомагнитной активности. URA.RU рассказывает, когда грянет ближайшая магнитная буря.
Прогноз магнитных бурь на 4 декабря 2024 года
По прогнозам ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, в ближайшие дни на Земле не ожидается магнитных бурь. 4 декабря прогнозируется спокойная магнитосфера — уровень геомагнитной активности не поднимется выше 2 баллов по Кр-индексу. Вероятность магнитной бури эксперты оценивают всего в 5%. Шанс сильного магнитного шторма еще меньше — 1%.
Прогноз магнитных бурь на декабрь
Ученые предупреждают, что риск магнитной бури резко возрастет 10 декабря. По прогнозам, в начале следующей недели уровень геомагнитной активности поднимется до четырех баллов — это указывает на возбужденное состояние магнитосферы.
Такой уровень геомагнитной активности продлится несколько дней — по предварительным прогнозам, до 13 декабря. Также магнитная буря ожидается 19 декабря.
Кто чаще всего страдает из-за магнитных бурь
Несмотря на то, что ученые не нашли доказательств влияния магнитных бурь на людей, из-за геомагнитных активностей регулярно страдают метеозависимые люди. Чаще всего магнитные бури ощущают люди в возрасте от 50 лет, страдающие от хронических заболеваний, артериального давления, а также имеющие проблемы с сердцем.
Как не страдать от магнитных бурь
Чтобы хорошо чувствовать себя во время магнитных бурь, врачи советуют придерживаться здорового образа жизни и следовать простым правилам. Во-первых — регулярно высыпаться и нормализовать режим сна. Отдых поможет организму проще перенести любые внешние воздействия.
Во-вторых — правильно и разнообразно питайтесь и пейте много воды. Фрукты и овощи дадут организму необходимые витамины и микроэлементы, а вода улучшит кровообращение и уменьшит головные боли.
И в-третьих — не забывайте заниматься физической активностью и регулярно двигаться. Спорт поможет почувствовать себя лучше и в целом принесет пользу организму.
Однако если магнитные бури все равно регулярно приносят дискомфорт и мешают жить, то лучше обратиться к специалисту. Терапевт поможет определить, из-за чего во время бурь начинаются проблемы — возможно, метеозависимость — это лишь симптом ранее не выявленного хронического заболевания.
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