В Китае одобрили применение ВС РФ «Орешника» по Украине

В Китае отметили, что «Орешник» показал доступность объектов ВСУ для России
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Украинские силы ПВО не в силах противостоять «Орешнику», заявил Сифу
Украинские силы ПВО не в силах противостоять «Орешнику», заявил Сифу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Применение новейшей российской ракеты «Орешник» демонстрирует, что вся Украина находится в досягаемости вооружений России, что позволяет Москве наносить более эффективные удары. Об этом заявил глава Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня Оу Сифу.

«Целью применения Россией ракет „Орешник“ была демонстрация того, что вся Украина находится в досягаемости оружейных систем РФ», — передает слова Сифу ТАСС. Он добавил, что гиперзвуковые российские ракеты могут легко обойти существующие системы ПВО Украины.

Эксперт также упомянул, что целью применения системы было показать возможности новейших наступательных вооружений, с которыми Киев не может справиться. 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о первом применении «Орешника» в ответ на атаки объектов на российской территории американскими и британскими ракетами.

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Применение новейшей российской ракеты «Орешник» демонстрирует, что вся Украина находится в досягаемости вооружений России, что позволяет Москве наносить более эффективные удары. Об этом заявил глава Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня Оу Сифу. «Целью применения Россией ракет „Орешник“ была демонстрация того, что вся Украина находится в досягаемости оружейных систем РФ», — передает слова Сифу ТАСС. Он добавил, что гиперзвуковые российские ракеты могут легко обойти существующие системы ПВО Украины. Эксперт также упомянул, что целью применения системы было показать возможности новейших наступательных вооружений, с которыми Киев не может справиться. 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о первом применении «Орешника» в ответ на атаки объектов на российской территории американскими и британскими ракетами.
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