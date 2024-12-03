В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пропала 14-летняя девушка. Она ушла из дома в желтой куртке, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Альфа Спас» Магнитогорск.
«Турова Эвелина, 14 лет. 3 декабря ушла с адреса проспект Карла Маркса, дом 160 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — сообщает поисково-Спасательный отряд «Альфа-Спас» на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры отмечают, что девушка была одета в желтую куртку и черную толстовку. Рост пропавшей около 160-165 сантиметров, телосложение среднее.
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