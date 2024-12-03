Свердловские депутаты поддержали ограничение для детей мигрантов

В свердловском заксобрании поддержали закон об экзамене для детей мигрантов
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Детей, которые плохо владеют русским языком, не будут брать в школу Фото:

Депутаты свердловского заксобрания поддержали федеральную инициативу о тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу. Вопрос рассмотрели на заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU, следивший за заседанием.

«Проектом федерального закона вносится изменение, предусматривающее введение обязательного тестирования детей иностранных граждан и лиц без гражданства при поступлении в школу. Лица, не подтвердившие в ходе тестирования уровень владения русским языком, не допускаются до освоения образовательных программ. Комитетом [заксобрания] по соцполитике дополнительно запрошено мнение министерства образования и молодежной политики Свердловской области, получен ответ о поддержке законопроекта», — представил проект председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Олег Морозов и еще ряд их коллег. Она стала ответом на запрос президента Владимира Путина, который в начале ноября призвал выработать алгоритм работы с детьми-иностранцами, которые плохо или совсем не владеют русским языком.

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Депутаты свердловского заксобрания поддержали федеральную инициативу о тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу. Вопрос рассмотрели на заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU, следивший за заседанием. «Проектом федерального закона вносится изменение, предусматривающее введение обязательного тестирования детей иностранных граждан и лиц без гражданства при поступлении в школу. Лица, не подтвердившие в ходе тестирования уровень владения русским языком, не допускаются до освоения образовательных программ. Комитетом [заксобрания] по соцполитике дополнительно запрошено мнение министерства образования и молодежной политики Свердловской области, получен ответ о поддержке законопроекта», — представил проект председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Олег Морозов и еще ряд их коллег. Она стала ответом на запрос президента Владимира Путина, который в начале ноября призвал выработать алгоритм работы с детьми-иностранцами, которые плохо или совсем не владеют русским языком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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