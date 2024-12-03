Свердловские депутаты поддержали ограничение для детей мигрантов

В свердловском заксобрании поддержали закон об экзамене для детей мигрантов

03 декабря 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Детей, которые плохо владеют русским языком, не будут брать в школу Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания поддержали федеральную инициативу о тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу. Вопрос рассмотрели на заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU, следивший за заседанием. «Проектом федерального закона вносится изменение, предусматривающее введение обязательного тестирования детей иностранных граждан и лиц без гражданства при поступлении в школу. Лица, не подтвердившие в ходе тестирования уровень владения русским языком, не допускаются до освоения образовательных программ. Комитетом [заксобрания] по соцполитике дополнительно запрошено мнение министерства образования и молодежной политики Свердловской области, получен ответ о поддержке законопроекта», — представил проект председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Олег Морозов и еще ряд их коллег. Она стала ответом на запрос президента Владимира Путина, который в начале ноября призвал выработать алгоритм работы с детьми-иностранцами, которые плохо или совсем не владеют русским языком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты свердловского заксобрания поддержали федеральную инициативу о тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу. Вопрос рассмотрели на заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU, следивший за заседанием. «Проектом федерального закона вносится изменение, предусматривающее введение обязательного тестирования детей иностранных граждан и лиц без гражданства при поступлении в школу. Лица, не подтвердившие в ходе тестирования уровень владения русским языком, не допускаются до освоения образовательных программ. Комитетом [заксобрания] по соцполитике дополнительно запрошено мнение министерства образования и молодежной политики Свердловской области, получен ответ о поддержке законопроекта», — представил проект председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Олег Морозов и еще ряд их коллег. Она стала ответом на запрос президента Владимира Путина, который в начале ноября призвал выработать алгоритм работы с детьми-иностранцами, которые плохо или совсем не владеют русским языком.