В ХМАО прокуратура требует с «РЖД» полмиллиона ради разбившего голову монтера

Сургутская транспортная прокуратура подала в суд на «РЖД». С компании требуют взыскать 500 тысяч рублей в пользу монтера, который разбил голову во время работы.
«Установлено, что монтер пути выполняя работы по разгрузке щебня из вагона в результате неудовлетворительной организации и контроля производства работ получил открытую черепно-мозговую травму», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Ведомство требует полмиллиона, чтобы компенсировать работнику моральный вред.
Прокуратура уже провела проверку в путевой машинной станции. Рассмотрение искового заявления сейчас находится на контроле надзорного ведомства.
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