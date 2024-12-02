02 декабря 2024

В ХМАО прокуратура требует с «РЖД» полмиллиона ради разбившего голову монтера

© Служба новостей «URA.RU»
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Работник «РЖД» пострадал во время разгрузки щебня
Работник «РЖД» пострадал во время разгрузки щебня Фото:

Сургутская транспортная прокуратура подала в суд на «РЖД». С компании требуют взыскать 500 тысяч рублей в пользу монтера, который разбил голову во время работы.

«Установлено, что монтер пути выполняя работы по разгрузке щебня из вагона в результате неудовлетворительной организации и контроля производства работ получил открытую черепно-мозговую травму», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Ведомство требует полмиллиона, чтобы компенсировать работнику моральный вред.

Прокуратура уже провела проверку в путевой машинной станции. Рассмотрение искового заявления сейчас находится на контроле надзорного ведомства.

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Сургутская транспортная прокуратура подала в суд на «РЖД». С компании требуют взыскать 500 тысяч рублей в пользу монтера, который разбил голову во время работы. «Установлено, что монтер пути выполняя работы по разгрузке щебня из вагона в результате неудовлетворительной организации и контроля производства работ получил открытую черепно-мозговую травму», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Ведомство требует полмиллиона, чтобы компенсировать работнику моральный вред. Прокуратура уже провела проверку в путевой машинной станции. Рассмотрение искового заявления сейчас находится на контроле надзорного ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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