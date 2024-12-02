Власти пообещали жителям Кондратово новую дорогу до Перми

Новую дорогу от деревни Кондратово до Перми пообещали построить чиновники администрации Пермского муниципального округа. Разговоры о ней ведутся уже много лет, но сейчас власти округа заявили, что идет разработка проекта путепровода.
«Учитывая активное развитие деревни, администрация округа приняла решение о создании новой дороги, которая соединит улицу Водопроводную с дорогой, ведущей в микрорайон Парковый», цитирует perm.aif.ru собеседника в администрации Пермского муниципального округа. Разработкой проекта, по его словам, занимается одна из строительных компаний. О сроках начала строительства не говорится.
Как рассказывало URA.RU, начать проектирование выезда из Кондратово губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил минтрансу в 2020 году. В сентябре 2021 года глава округа Владимир Цветов назвал реализацию проекта «мечтой», отметив, что на него нет денег. Позже он допускал, что объект получится реализовать, если в нем будут заинтересованы не только власти округа, но также краевое министерство транспорта и администрация Перми.
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