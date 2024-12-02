02 декабря 2024

Власти пообещали жителям Кондратово новую дорогу до Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пока нет даже проекта новой дороги
Пока нет даже проекта новой дороги Фото:

Новую дорогу от деревни Кондратово до Перми пообещали построить чиновники администрации Пермского муниципального округа. Разговоры о ней ведутся уже много лет, но сейчас власти округа заявили, что идет разработка проекта путепровода.

«Учитывая активное развитие деревни, администрация округа приняла решение о создании новой дороги, которая соединит улицу Водопроводную с дорогой, ведущей в микрорайон Парковый», цитирует perm.aif.ru собеседника в администрации Пермского муниципального округа. Разработкой проекта, по его словам, занимается одна из строительных компаний. О сроках начала строительства не говорится.

Как рассказывало URA.RU, начать проектирование выезда из Кондратово губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил минтрансу в 2020 году. В сентябре 2021 года глава округа Владимир Цветов назвал реализацию проекта «мечтой», отметив, что на него нет денег. Позже он допускал, что объект получится реализовать, если в нем будут заинтересованы не только власти округа, но также краевое министерство транспорта и администрация Перми. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новую дорогу от деревни Кондратово до Перми пообещали построить чиновники администрации Пермского муниципального округа. Разговоры о ней ведутся уже много лет, но сейчас власти округа заявили, что идет разработка проекта путепровода. «Учитывая активное развитие деревни, администрация округа приняла решение о создании новой дороги, которая соединит улицу Водопроводную с дорогой, ведущей в микрорайон Парковый», цитирует perm.aif.ru собеседника в администрации Пермского муниципального округа. Разработкой проекта, по его словам, занимается одна из строительных компаний. О сроках начала строительства не говорится. Как рассказывало URA.RU, начать проектирование выезда из Кондратово губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил минтрансу в 2020 году. В сентябре 2021 года глава округа Владимир Цветов назвал реализацию проекта «мечтой», отметив, что на него нет денег. Позже он допускал, что объект получится реализовать, если в нем будут заинтересованы не только власти округа, но также краевое министерство транспорта и администрация Перми. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...