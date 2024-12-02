В ХМАО пьяный житель изнасиловал беспомощную школьницу

Обвиняемого в изнасиловании отправили под стражу
В Нягани местного жителя обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Девушка была в беспомощном состоянии, суд отправил мужчину под арест.
«В ночное время, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя дома, совершил изнасилование несовершеннолетней потерпевшей 2007 года рождения, которая находилась в беспомощном состоянии», — говорится в публикации telegram-канала «Суды Югры». Обвиняемый 1969 года рождения.
Следователи считают, что сам инцидент произошел 28 ноября. В качестве меры пресечения суд отправил югорчанина под стражу на два месяца.
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