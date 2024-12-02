02 декабря 2024

В ХМАО пьяный житель изнасиловал беспомощную школьницу

Суд отправил под стражу жителя ХМАО, изнасиловавшего школьницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемого в изнасиловании отправили под стражу
Обвиняемого в изнасиловании отправили под стражу Фото:

В Нягани местного жителя обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Девушка была в беспомощном состоянии, суд отправил мужчину под арест.

«В ночное время, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя дома, совершил изнасилование несовершеннолетней потерпевшей 2007 года рождения, которая находилась в беспомощном состоянии», — говорится в публикации telegram-канала «Суды Югры». Обвиняемый 1969 года рождения.

Следователи считают, что сам инцидент произошел 28 ноября. В качестве меры пресечения суд отправил югорчанина под стражу на два месяца.

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В Нягани местного жителя обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Девушка была в беспомощном состоянии, суд отправил мужчину под арест. «В ночное время, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя дома, совершил изнасилование несовершеннолетней потерпевшей 2007 года рождения, которая находилась в беспомощном состоянии», — говорится в публикации telegram-канала «Суды Югры». Обвиняемый 1969 года рождения. Следователи считают, что сам инцидент произошел 28 ноября. В качестве меры пресечения суд отправил югорчанина под стражу на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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