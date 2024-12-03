В многоэтажке под Екатеринбургом массово прорвало батареи

03 декабря 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Коммунальная авария случилась в семи квартирах (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Арамиле (Свердловская область) у жильцов 12-этажного дома на улице Космонавтов, 15к1, массово прорвало батареи. Коммунальная авария случилась в семи квартирах, одну из которых сильно затопило. Об этом рассказал очевидец. «Случилось это после кратковременного отключения отопления 1 декабря. На данный момент известно о семи пострадавших квартирах, одна из которых была сильно затоплена», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. По его словам, аварийная служба все еще не выезжала на место ЧП, а управляющая компания «Гранд» предлагает собственникам самостоятельно купить новые батареи и временно жить без отопления. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Арамиле (Свердловская область) у жильцов 12-этажного дома на улице Космонавтов, 15к1, массово прорвало батареи. Коммунальная авария случилась в семи квартирах, одну из которых сильно затопило. Об этом рассказал очевидец. «Случилось это после кратковременного отключения отопления 1 декабря. На данный момент известно о семи пострадавших квартирах, одна из которых была сильно затоплена», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. По его словам, аварийная служба все еще не выезжала на место ЧП, а управляющая компания «Гранд» предлагает собственникам самостоятельно купить новые батареи и временно жить без отопления. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК, ответ ожидается.