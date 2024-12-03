В многоэтажке под Екатеринбургом массово прорвало батареи

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Клипарт. Магнитогорск, батарея
Коммунальная авария случилась в семи квартирах (архивное фото) Фото:

В Арамиле (Свердловская область) у жильцов 12-этажного дома на улице Космонавтов, 15к1, массово прорвало батареи. Коммунальная авария случилась в семи квартирах, одну из которых сильно затопило. Об этом рассказал очевидец.

«Случилось это после кратковременного отключения отопления 1 декабря. На данный момент известно о семи пострадавших квартирах, одна из которых была сильно затоплена», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.

По его словам, аварийная служба все еще не выезжала на место ЧП, а управляющая компания «Гранд» предлагает собственникам самостоятельно купить новые батареи и временно жить без отопления. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК, ответ ожидается.

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В Арамиле (Свердловская область) у жильцов 12-этажного дома на улице Космонавтов, 15к1, массово прорвало батареи. Коммунальная авария случилась в семи квартирах, одну из которых сильно затопило. Об этом рассказал очевидец. «Случилось это после кратковременного отключения отопления 1 декабря. На данный момент известно о семи пострадавших квартирах, одна из которых была сильно затоплена», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. По его словам, аварийная служба все еще не выезжала на место ЧП, а управляющая компания «Гранд» предлагает собственникам самостоятельно купить новые батареи и временно жить без отопления. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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