Коммунальщики Златоуста (Челябинская область) с утра пытаются вернуть тепло в 37 многоквартирных домов. Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, предположительное место утечки найдено, и ведутся работы.
«Как сообщает предприятие ООО „Златсеть“, предположительное место утечки установлено. На объекте работает спецтехника. Предпринимаются все необходимые меры, чтобы как можно скорее устранить аварию и вернуть тепло в дома», — пояснили мэрии.
Авария произошла рано утром 3 декабря в районе Нового Златоуста. Судя по снимкам, прорыв случился на проспекте Мира. В зону отключения попали дома в нижней зоне района. По поручению мэра Олега Решетникова, за ходом работ следят сотрудники муниципальной милиции и территориального отдела администрации округа.
Согласно СБИС, номинальным владельцем компании «Златсеть» является директор Ирина Бердникова. В череде предыдущих собственников компании находятся фирмы, аффилированные с заводом «Златмаш».
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