В Златоусте с утра пытаются вернуть тепло в 37 домов: причину уже нашли. Фото

В Златоусте 37 домов остались без тепла из-за прорыва на проспекте Мира
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварию зафиксировали рано утром (архивное фото)
Аварию зафиксировали рано утром (архивное фото) Фото:

Коммунальщики Златоуста (Челябинская область) с утра пытаются вернуть тепло в 37 многоквартирных домов. Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, предположительное место утечки найдено, и ведутся работы.

«Как сообщает предприятие ООО „Златсеть“, предположительное место утечки установлено. На объекте работает спецтехника. Предпринимаются все необходимые меры, чтобы как можно скорее устранить аварию и вернуть тепло в дома», — пояснили мэрии.

Авария произошла рано утром 3 декабря в районе Нового Златоуста. Судя по снимкам, прорыв случился на проспекте Мира. В зону отключения попали дома в нижней зоне района. По поручению мэра Олега Решетникова, за ходом работ следят сотрудники муниципальной милиции и территориального отдела администрации округа.

Согласно СБИС, номинальным владельцем компании «Златсеть» является директор Ирина Бердникова. В череде предыдущих собственников компании находятся фирмы, аффилированные с заводом «Златмаш».

Трассу вскрыли из-под земли на проспекте Мира
Трассу вскрыли из-под земли на проспекте Мира
Фото:
За работами коммунальщиков наблюдает муниципальная милиция
За работами коммунальщиков наблюдает муниципальная милиция
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Коммунальщики Златоуста (Челябинская область) с утра пытаются вернуть тепло в 37 многоквартирных домов. Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, предположительное место утечки найдено, и ведутся работы. «Как сообщает предприятие ООО „Златсеть“, предположительное место утечки установлено. На объекте работает спецтехника. Предпринимаются все необходимые меры, чтобы как можно скорее устранить аварию и вернуть тепло в дома», — пояснили мэрии. Авария произошла рано утром 3 декабря в районе Нового Златоуста. Судя по снимкам, прорыв случился на проспекте Мира. В зону отключения попали дома в нижней зоне района. По поручению мэра Олега Решетникова, за ходом работ следят сотрудники муниципальной милиции и территориального отдела администрации округа. Согласно СБИС, номинальным владельцем компании «Златсеть» является директор Ирина Бердникова. В череде предыдущих собственников компании находятся фирмы, аффилированные с заводом «Златмаш».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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