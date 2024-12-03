Премьер Грузии заявил о провале «майдана» в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о провале четырех попыток организации революции в стране за последние годы. Об этом он сообщил во время брифинга, упомянув серию нацмайданов, инициированных оппозиционной партией «Единое национальное движение».
«За эти четыре года мы прошли через четыре попытки революции — нацмайданы. Это факт», — сказал Кобахидзе на брифинге. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что в июне 2022 года была первая попытка устроить нацмайдан, когда Грузии не присвоили статус кандидата на членство в Евросоюз. Тогда профинансированные из-за рубежа неправительственные организации (НПО) вышли на политическую сцену и потребовали отставку правительства и приход их самих к власти. Вторая попытка «майдана» состоялась весной 2023 года, третья — весной 2024.
Каждая из попыток организации революции сопровождалась активным участием НПО, которые требовали политических изменений в стране. По словам Кобахидзе, действия оппозиции не привели к желаемым результатам, что свидетельствует о поддержке населением действующего правительства и его курса.
В Грузии уже четвертый день проходят митинги. Протесты усилились после того, как власти страны решили приостановить переговоры о евроинтеграции с Европейским Союзом до 2028 года. Демонстрации прошли не только в столице Тбилиси, но и в других крупных и малых городах. Премьер-министр заявил, что никаких переговоров с оппозицией не будет, передает RT.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в дела Грузии. Он отметил, что подобные процессы происходят в целом ряде стран. По его словам, проходящие процессы в Грузии напоминают ситуацию Евромайдана на Украине в 2014 году.
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