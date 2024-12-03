Топ самых необычных имен, которыми пермяки назвали детей

Мусаиба и Айдан вошли в топ самых редких имен у новорожденных в Пермском крае
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Чаще всего детей в Прикамье называли София и Михаил Фото:

В Пермском крае самыми редкими именами детей стали Мусаиба и Айдан. Такие данные приводится в реестре ЗАГС.

«На 2 декабря 2024 года самыми редкими женскими именами в Пермском крае стали Мусаиба, Тифани, Хатиджа, Сельвина и Разия. Мальчиков называли Айдан, Анас, Сайфиддин, Ибрахим и Дениз», — говорится в реестре ЗАГС.

Наиболее распространенные имена для девочек — София, Анна, Ева, Мария и Варвара. Популярными мужскими именами стали Михаил, Артем, Тимофей, Александр и Матвей.

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В Пермском крае самыми редкими именами детей стали Мусаиба и Айдан. Такие данные приводится в реестре ЗАГС. «На 2 декабря 2024 года самыми редкими женскими именами в Пермском крае стали Мусаиба, Тифани, Хатиджа, Сельвина и Разия. Мальчиков называли Айдан, Анас, Сайфиддин, Ибрахим и Дениз», — говорится в реестре ЗАГС. Наиболее распространенные имена для девочек — София, Анна, Ева, Мария и Варвара. Популярными мужскими именами стали Михаил, Артем, Тимофей, Александр и Матвей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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