Топ самых необычных имен, которыми пермяки назвали детей

Чаще всего детей в Прикамье называли София и Михаил
В Пермском крае самыми редкими именами детей стали Мусаиба и Айдан. Такие данные приводится в реестре ЗАГС.
«На 2 декабря 2024 года самыми редкими женскими именами в Пермском крае стали Мусаиба, Тифани, Хатиджа, Сельвина и Разия. Мальчиков называли Айдан, Анас, Сайфиддин, Ибрахим и Дениз», — говорится в реестре ЗАГС.
Наиболее распространенные имена для девочек — София, Анна, Ева, Мария и Варвара. Популярными мужскими именами стали Михаил, Артем, Тимофей, Александр и Матвей.
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