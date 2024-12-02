Многодетная семья из ЯНАО рискует остаться без дома и денег из-за иска чиновников

Многодетная семья Матюшиных из Салехарда может остаться без средств к существованию, из-за иска окружного департамента строительства, который требует вернуть стоимость сертификата и пени по неисполненным обязательствам, который был выделен семье для приобретения комплекта материалов для индивидуального строительства. По чьей вине Матюшины так и не построили дом, — разбиралось URA.RU.
«В 2020 году государство выделило нам социальную выплату на строительство индивидуального жилого дома в размере пяти млн 700 тысяч рублей (на покупку строительного материала). При этом, нашу многодетную малоимущую семью окружной департамент строительства и жилищной политики обязал заключить договор только с „Ямальским лесопромышленным комплексом“ (ЯЛПК) в Тарко-Сале и никаким другим», — написала Ейля Матюшина в telegram-канале «Обращения ЯНАО».
Она пояснила, что ее супруг Николай неоднократно судился с ЯЛПК, но суды были проиграны. А теперь депстрой хочет взыскать с малоимущей семьи порядка 15 млн рублей.
URA.RU связалось с мужем заявительницы, Николаем Матюшиным. Он рассказал, что по условиям программы, реализуемой окружными властями, он заключил договор с предприятием, вот только обещанного домокомплекта так и не получил.
«Мы должны были сдать готовый дом в декабре 2023 года. Но производитель тянул с его изготовлением и не уложился до конца мая 2021 года, после чего, договор предприятием был изменен в одностороннем порядке», — сообщил Николай Матюшин.
Далее начались судебные процессы. Матюшин настаивал на нарушении сроков и просил защитить свое право потребителя, а ЯЛПК утверждал, что после того, как в конце 2021 года заказчику сообщили о готовности комплекта, он, вопреки заключенному соглашению, отказался его вывозить.
«Я уверен, что моего домокомплекта до сих пор нет. Ездил на завод, чтобы лично прояснить ситуацию, но мне не дали принять товар в соответствие с договором. А потом просто предложили доставить готовый дом. Я согласился, но доставка так и не была организована», — рассказал Матюшин.
Иск о защите прав потребителей суд в итоге отклонил. Однако, Николаю удалось доказать в суде Салехарда, никакое допсоглашение он не подписывал, подпись была не его. Но уже апелляционная инстанция данное решение отменила.
А в ноябре семью ждал неприятный сюрприз. Чиновники депстроя обратились в суд, с требованием взыскать средства сертификата. Согласно поданному судебному иску (документ имеется в распоряжении URA.RU), общая сумма исковых требований составляет почти девять миллионов рублей. Депстроительства считает, что семья не исполнила взятых на себя обязательств, и в течение трех лет дом в микрорайоне Радужный, так и не был построен. Несмотря на то, что индивидуальным застройщикам оказывается поддержка с целью стимулирования жилищного строительства, льготными категориями граждан участники программы не являются.
Источники, близкие к окружному правительству, сообщили, что ЯЛПК не впервые срывает сроки обязательств. Подобная история произошла с семьей Голубевых. Их домокомплект, стоимостью более 11 млн рублей также не был изготовлен, хотя предприятие уверяет, что он готов и лежит на складе. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного правительства. Там обещали всесторонне изучить данную проблему и прокомментировать позже. Запрос также отправлен в ЯЛПК, на указанный на сайтах адрес электронной почты. На момент публикации новости, ответ не получен.
«В данной программе могут принять участие только многодетные, малоимущие семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Изготовление комплекта для строительства дома берут на себя окружные власти, а доставка и монтаж самого дома ложится на участников программы. При этом вывоз комплекта составляет более одного миллиона рублей. Какой-то парадокс получается, откуда малоимущим взять данную сумму», — задается вопросом Матюшин.
В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту агентства пояснили, что по данному факту расследуется уголовное дело. Семья Матюшиных проходит по нему в числе пострадавших. В пресс-службе прокуратуры округа также ситуацию прокомментировали. По их данным, проверки по заявлению Матюшина проводились, но решения судов не свидетельствуют о нарушении закона.
Источники, близкие к окружному правительству уверены, что власти округа разберутся в сложившейся ситуации и, совместными усилиями, найдут решение проблемы.
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