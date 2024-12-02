Банкротная дочка нефтесервисного холдинга распродает вахтовые вагончики в ХМАО

Дочка нефтесервисного холдинга IDS Group, ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз», выставила на продажу вахтовые вагончики в Нефтеюганске (ХМАО). Цена за восемь объектов более пяти миллионов рублей, сообщил URA.RU организатор торгов.
«На продажу выставлены восемь объектов ООО „Интеллект Дриллинг Сервисиз“, включая жилые вагончики, прачечную-сушилку и мобильное здание для отдыха. Они продаются единым лотом за 5 641 470,90 рублей», — сообщил представитель торговой площадки. По его словам, все вагончики мобильны: установлены на шасси, имеют крепления для транспортировки.
ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» — одна из структур IDS Group, которая ранее оказывала нефтесервисные услуги в ХМАО, ЯНАО и других регионах России. Компания признана банкротом, а ее имущество пошло на продажу. Клиентами холдинга были такие крупные компании, как «Роснефть», «Газпромнефть», «Славнефть», «Лукойл» и «Татнефть».
Ранее URA.RU писало, что геологи из ХМАО распродают вагончики для вахтовиков из-за банкротства. Фирма «М-ГЕОС». Цена начинается от 80 тысяч рублей за штуку.
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