112: в Волгоградской области в пансионате загадочно умерли дети

112: двое детей умерли в Волгоградской области после заражения ветрянкой
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По одной из версий, причиной смерти детей могли стать пневмония и ветрянка
По одной из версий, причиной смерти детей могли стать пневмония и ветрянка Фото:

В психоневрологическом пансионате «Солнечный Дом» в Волгоградской области двое детей умерли после заражения ветрянкой. Первые симптомы болезни были замечены у 11 воспитанников 7 ноября, после чего восьмерых из них госпитализировали.

«Двоих детей спасти не удалось — они скончались в медучреждении в результате осложнений», — сообщает telegram-канал «112». По предварительной информации, причиной смерти могли стать пневмония и ветрянка.

Шестеро детей до сих пор находятся под контролем московских медиков. О состоянии здоровья этих детей конкретных данных пока не предоставлено, но сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

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В психоневрологическом пансионате «Солнечный Дом» в Волгоградской области двое детей умерли после заражения ветрянкой. Первые симптомы болезни были замечены у 11 воспитанников 7 ноября, после чего восьмерых из них госпитализировали. «Двоих детей спасти не удалось — они скончались в медучреждении в результате осложнений», — сообщает telegram-канал «112». По предварительной информации, причиной смерти могли стать пневмония и ветрянка. Шестеро детей до сих пор находятся под контролем московских медиков. О состоянии здоровья этих детей конкретных данных пока не предоставлено, но сообщается, что их жизни ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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