112: в Волгоградской области в пансионате загадочно умерли дети

В психоневрологическом пансионате «Солнечный Дом» в Волгоградской области двое детей умерли после заражения ветрянкой. Первые симптомы болезни были замечены у 11 воспитанников 7 ноября, после чего восьмерых из них госпитализировали.
«Двоих детей спасти не удалось — они скончались в медучреждении в результате осложнений», — сообщает telegram-канал «112». По предварительной информации, причиной смерти могли стать пневмония и ветрянка.
Шестеро детей до сих пор находятся под контролем московских медиков. О состоянии здоровья этих детей конкретных данных пока не предоставлено, но сообщается, что их жизни ничего не угрожает.
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