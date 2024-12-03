Свердловчанам на 2025 год выделили больше денег на медстраховку

В Свердловской области увеличится бюджет государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). В 2025 году он достигнет почти 103 млрд рублей, что на 17% больше, чем в текущем году, сообщили в пресс-службе ТФОМС.
«Финансирование поликлиник увеличится примерно на 13%, дневных стационаров — на 8%, круглосуточного стационара — на 23%», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе «ВКонтакте». Станции скорой помощи смогут получить из системы ОМС около 6 млрд рублей (+17%). При этом, согласно прошлой редакции закона, доход бюджета в 2025 году должен был составить 93,7 млрд рублей.
На эти средства в следующем году планируют повышать доступность онкологической помощи. В частности, расходы системы ОМС на лечение злокачественных новообразований вырастут на 1,5 млрд рублей по сравнению с 2024 годом. На диагностические исследования планируется направить рекордные 3 млрд рублей.
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