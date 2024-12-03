Какую недвижимость стоит приобрести в Челябинске до Нового года

Челябинцам из-за падения спроса и в преддверии Нового года начали предлагать скидки в размере 10% на новое жилье и в пределах 8% на квартиры на вторичном рынке. О том, что в уходящем 2024 году лучше всего покупать ликвидные квартиры в центре города или на северо-западе со скидками, URA.RU 3 декабря сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В преддверии Нового года челябинцам можно порекомендовать покупать ликвидную жилую недвижимость по хорошей цене, ниже рыночной стоимости. Особенно стоит рассмотреть квартиры в центре города или на северо-западе, поскольку они пользуются наиболее высоким спросом. В них выгодно инвестировать», — сообщила Шатрукова.
Также президент гильдии риелторов отметила, что многие застройщики на данный момент предлагают скидки в размере 10% от стоимости жилья в новостройках. Кроме того, девелоперы согласны на рассрочку и говорят про другие акции. На вторичном рынке можно найти жилье с дисконтом в размере 8-10%.
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