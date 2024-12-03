Стало известно, сколько в Перми зарабатывают водители-курьеры

За четыре года зарплата водителей-курьеров в Перми выросла вдвое
Пермские курьеры-водители могут рассчитывать на заработную плату в 130 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
«Рыночная зарплата курьеров-водителей в Перми в 2024 году. Уровень — 130 тысяч рублей. Условие — выполнение большого числа заказов», — сообщается в исследовании Superjob.
Ранее аналитики Superjob рассказали, сколько в Перми платят бухгалтерам логистических компаний. Такие сотрудники могут рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей.
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