Стало известно, сколько в Перми зарабатывают водители-курьеры

Superjob: в Перми водителям-курьерам готовы платить за доставку 130 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За четыре года зарплата водителей-курьеров в Перми выросла вдвое
За четыре года зарплата водителей-курьеров в Перми выросла вдвое Фото:

Пермские курьеры-водители могут рассчитывать на заработную плату в 130 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

«Рыночная зарплата курьеров-водителей в Перми в 2024 году. Уровень — 130 тысяч рублей. Условие — выполнение большого числа заказов», — сообщается в исследовании Superjob.

Ранее аналитики Superjob рассказали, сколько в Перми платят бухгалтерам логистических компаний. Такие сотрудники могут рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей. 

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Пермские курьеры-водители могут рассчитывать на заработную плату в 130 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. «Рыночная зарплата курьеров-водителей в Перми в 2024 году. Уровень — 130 тысяч рублей. Условие — выполнение большого числа заказов», — сообщается в исследовании Superjob. Ранее аналитики Superjob рассказали, сколько в Перми платят бухгалтерам логистических компаний. Такие сотрудники могут рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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