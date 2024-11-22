22 ноября 2024

Стало известно, сколько в Перми получает бухгалтер

Superjob: в Перми бухгалтеры претендуют на зарплату до 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские бухгалтеры могут получать до 100 тысяч
Пермские бухгалтеры могут получать до 100 тысяч Фото:

В Перми бухгалтеры в логистических компаниях могут рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob.

Аналитики сервиса в ноябре 2024 года изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «бухгалтер» в логистических компаниях Перми. Работодатели готовы платить от 65 до 100 тысяч рублей специалистам с опытом ведения нескольких участков бухгалтерского учета и стажем работы от 3 лет. Также важным параметром стало знание английского языка на разговорном уровне», — указано в исследовании Superjob.

Среднестатистический портрет соискателя представляет собой женщина в возрасте 43 лет. Такой специалист имеет высшее образование в 80% случаях.

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В Перми бухгалтеры в логистических компаниях могут рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob. Аналитики сервиса в ноябре 2024 года изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «бухгалтер» в логистических компаниях Перми. Работодатели готовы платить от 65 до 100 тысяч рублей специалистам с опытом ведения нескольких участков бухгалтерского учета и стажем работы от 3 лет. Также важным параметром стало знание английского языка на разговорном уровне», — указано в исследовании Superjob. Среднестатистический портрет соискателя представляет собой женщина в возрасте 43 лет. Такой специалист имеет высшее образование в 80% случаях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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