В Перми бухгалтеры в логистических компаниях могут рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob.
Аналитики сервиса в ноябре 2024 года изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «бухгалтер» в логистических компаниях Перми. Работодатели готовы платить от 65 до 100 тысяч рублей специалистам с опытом ведения нескольких участков бухгалтерского учета и стажем работы от 3 лет. Также важным параметром стало знание английского языка на разговорном уровне», — указано в исследовании Superjob.
Среднестатистический портрет соискателя представляет собой женщина в возрасте 43 лет. Такой специалист имеет высшее образование в 80% случаях.
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